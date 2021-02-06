Лицензии для бизнеса в социально значимых отраслях продлены "автоматом" на год

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило еще на 12 месяцев "автоматом" действие лицензий, которые истекают в 2021 году, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в субботу пресс-служба кабинета министров.

"Речь идет о социально значимых отраслях, в том числе медицине, фармацевтике, а также сфере образования, экологии, охраны труда. Принятое решение позволит автоматически продлить действие более 450 тыс. разрешений", - информирует пресс-служба правительства. Постановление также предусматривает право органов власти при необходимости использовать дистанционные средства контроля при получении, переоформлении, продлении разрешений.

Там отметили, что "лицензии автоматом" как инструмент поддержки на фоне пандемии хорошо зарекомендовали себя в 2020 году, когда был продлен срок действия 41 тысячи лицензий и других разрешительных документов, а также перенесены сроки подтверждения соответствия обязательным требованиям по более чем 1 млн иных разрешений.

В сообщении отмечается, что это позволило сократить издержки бизнеса и организаций, а "госведомства, в свою очередь, получили возможность при выдаче лицензий и иных разрешений сокращать перечень обязательных требований к заявителям, а также проводить выездные проверки в дистанционном формате".

Решение об автоматическом продлении лицензий и других разрешительных документов Мишустин анонсировал на совещании с вице-премьерами 25 января. "В этот раз мера коснется порядка десяти сфер, что позволит не только продолжить работу в рамках прежних разрешительных документов, но и более плавно распределить нагрузку, связанную с необходимостью их переоформления", - сказал тогда председатель правительства.