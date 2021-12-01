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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Структура ОВК объявила дефолт по последним двум купонам бондов на сумму 1,3 млрд рублей

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - SPV-структура ПАО "Объединенная вагонная компания" (ОВК) - "ОВК Финанс" (ОВКФ) - объявила о дефолте по 15 и 16 купонам облигаций серии 01 номиналом 15 млрд рублей.

По первому сумма обязательств составляет 399,4 млн рублей, по второму - 943,88 млн рублей (в совокупности - более 1,343 млрд рублей).

Выплаты должны были быть осуществлены 24 ноября. "Причина неисполнения обязательств заключается в отсутствии средств для погашения займа в текущем периоде", - говорится в сообщениях.

"Владельцы облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться к эмитенту с требованием о выплате причитающихся им сумм в форме претензии в соответствии с порядком проспекта ценных бумаг, а также к поручителям", - отмечает ОВКФ.

ОВК 24 ноября сообщила, что допускает техдефолт.

ОВК ОВКФ

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