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Структура ОВК объявила дефолт по "телу" бондов серии 01 почти на 15 млрд рублей

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - SPV-структура ПАО "Объединенная вагонная компания" (ОВК) - "ОВК Финанс" (ОВКФ) - объявила, что не может выплатить почти 15 млрд рублей при погашении облигаций серии 01, на это у нее нет денег.

"Владельцы облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться к эмитенту с требованием о выплате причитающихся им сумм в форме претензии в соответствии с порядком проспекта ценных бумаг, а также к поручителям", - говорится в сообщении.

Рассчитаться с держателями бумаг группа ОВК должна была 24 ноября. В середине прошлой недели компания объявила о дефолте по 15 и 16 купонам облигаций этой серии на сумму 399,4 млн и 943,88 млн руб., соответственно (в целом - более 1,343 млрд рублей).

ОВК ОВКФ

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