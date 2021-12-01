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Власти Белоруссии подписали с "Газпромом" протокол о цене на газ в 2022 году

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии подписало с ПАО "Газпром" протокол о цене на газ в 2022 году - он будет поставляться в республику по $128,52 за 1 тыс. кубометров, что соответствует цене поставок в текущем году, сообщило Минэнерго республики.

Документ подписан в среду в ходе встречи в Санкт-Петербурге министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича и посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

Сохранение цены газа для Белоруссии в 2022 году на уровне текущего года ранее было согласовано на уровне президентов двух стран.

Президент РФ Владимир Путин 4 ноября в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства подчеркнул, что Белоруссия получает российский газ по ценам, которые в 3-4 раза ниже в сравнении с долгосрочными контрактами для других стран и в 7-10 раз меньше, чем на спотовых рынках Европы.

9 ноября министры энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и РФ Николай Шульгинов подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию.

Белоруссия импортирует природный газ только из России. В 2020 году импорт снизился на 7,2% до 18,8 млрд кубометров. На долю промышленных потребителей приходится более 90% импорта газа, в том числе свыше 70% используется для нужд энергосистемы.

В августе посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявлял, что после 2022 года Минск рассчитывает на снижение цены российского газа до уровня приграничных российских регионов. "Мы говорим о том, что еще через год (с 2023 года - ИФ) цена должна быть близкой к тому, что мы имеем на границе России и Белоруссии - будь то на границе со Смоленской областью, будь то Новгородской, Брянской и так далее", - заявил Семашко.

По его мнению, цена газа для Белоруссии может быть снижена за счет уменьшения стоимости транспортировки газа до внутрироссийских тарифов.

Белоруссия Газпром

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