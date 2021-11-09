Минск и Москва подписали протокол о ценах на газ в 2022 году

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Министры энергетики России и Белоруссии Николай Шульгинов и Виктор Каранкевич подписали протокол о ценах на газ на 2022 год, сообщило Минэнерго Белоруссии.

Документ заключен по итогам двусторонней встречи руководителей ведомств, которая прошла в Москве. Протокол определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2022 году. В Минэнерго подтвердили, что цена газа для Белоруссии в 2022 году сохранится на уровне текущего года - $128,5 за 1 тыс. кубометров. "Конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в совместном документе с ПАО "Газпром", исходя из условий 2021 года", - отмечается в сообщении.

После подписания соглашения Минэнерго РФ уточнило, что оно состоялось по распоряжению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

"Николай Шульгинов отметил, что продолжение поставок позволит сформировать условия для осуществления новых крупных совместных проектов. Между странами продолжается плотная работа по формированию основ общих энергетических рынков, подписаны и действуют Союзные программы", - отмечается в сообщении в Telegram-канале Минэнерго.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола, которым вносятся изменения в подписанное в ноябре 2011 года соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории республики. Соответствующий указ №434 опубликован во вторник на национальном правовом интернет-портале.

В августе посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявлял, что после 2022 года Минск рассчитывает на снижение цены российского газа до уровня приграничных российских регионов. "Мы говорим о том, что еще через год (с 2023 года - ИФ) цена должна быть близкой к тому, что мы имеем на границе России и Белоруссии - будь то на границе со Смоленской областью, будь то Новгородской, Брянской и так далее", - заявил Семашко.

По его мнению, цена газа для Белоруссии может быть снижена за счет уменьшения стоимости транспортировки газа до внутрироссийских тарифов.

В рамках программы экономической интеграции Белоруссии и России, утвержденной президентами двух стран 4 ноября, планируется создание единого рынка газа.

5 ноября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск и Москва разработают принципы функционирования объединенного рынка газа к июлю 2022 года, до 1 декабря 2023 года с учетом этих принципов планируется подписать соответствующие дополнения к союзной программе.