ExxonMobil сохранит до 2027 года капиталовложения на уровне $20-25 млрд в год

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil Corp. (ExxonMobil) сообщила, что сохранит капиталовложения на уровне $20-25 млрд в год в период до 2027 года включительно, а также направит $15 млрд на проекты сокращения вредных выбросов.

В компании допустили, что могут корректировать объемы капиталовложений, "приспосабливая их к неблагоприятным рыночным условиям или изменениям в политике или технологиях".

ExxonMobil рассчитывает, что корпоративная стратегия, предусматривающая дальнейшую экономию на расходах, инвестиции в низкозатратную добычу и проекты с более низкими уровнями выбросов, позволит ей добиться удвоения прибыли и денежного потока к 2027 году по сравнению с уровнями 2019 года.

К концу 2021 года компания рассчитывает достичь целевых показателей по сокращению вредных выбросов, поставленных на конец 2025 года. В декабре 2020 года ExxonMobil заявила о намерении уменьшить выбросы от добывающих операций на 15-20% по сравнению с уровнями 2016 года за пять лет.

Компания также ставит перед собой более амбициозные цели по сокращению выбросов на период до 2030 года, соответствующие курсу Парижского соглашения по климату.

В следующие шесть лет ExxonMobil планирует активно инвестировать не только в снижение выбросов от существующих операций, но и будет содействовать уменьшению выбросов в сфере коммерческого транспорта и энергогенерации. "Мы также видим огромные возможности для использования наших технологий и опыта в улавливании и хранении CO2, в проектах в сфере водорода и биотоплива", - говорится в пресс-релизе.

Акции ExxonMobil прибавляют в цене 2% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 45%.