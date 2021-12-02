ФРС указала на продолжение роста экономики США сдержанно-умеренными темпами

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Экономическая активность в большинстве из двенадцати регионов США росла темпами от сдержанных (modest) до умеренных (moderate) с начала октября по середину ноября, сообщается в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Несколько федеральных резервных банков (ФРБ) отметили, что несмотря на сильный спрос подъем сдерживался сбоями в цепочках поставок и нехваткой рабочей силы.

Потребительские расходы увеличились сдержанными темпами. Низкие объемы запасов на складах ограничивали продажи некоторых товаров, особенно легковых автомобилей.

Темпы роста цен в октябре-ноябре были от умеренных до высоких, при этом подъем был отмечен во всех секторах экономики. Себестоимость увеличилась из-за повышения стоимости сырья и рабочей силы, а также логистических проблем, отмечается в отчете.

Между тем в сфере досуга и гостеприимства в большинстве округов активность усилилась, поскольку распространение штамма коронавируса "дельта" во многих областях пошло на убыль.

Активность в строительной отрасли в целом увеличилась, однако сдерживающее влияние оказывали нехватка материалов и рабочей силы. Рост в промышленном производстве был достаточно сильным, но на него негативно повлияли те же факторы.

Спрос на кредиты повысился практически во всех округах, хотя некоторые ФРБ сообщили о снижении интереса к ипотеке.

Респонденты в большинстве районов страны сохраняют позитивный прогноз на ближайшее будущее, хотя в ряде регионов опрошенные говорили о неуверенности относительно времени решения проблем с цепочками поставок и напряженной ситуацией на рынке труда, говорится в обзоре.

Занятость в рассматриваемый период росла темпами от сдержанных до сильных. Устойчивый спрос на сотрудников сохраняется, однако компании указывают на постоянные трудности с наймом и удержанием персонала. Некоторые респонденты говорили о том, что им приходится ограничивать часы работы из-за нехватки работников.

Почти все округа сообщили о стабильном росте заработной платы. Проблемы с поиском сотрудников и высокая текучесть кадров побуждают компании к повышению заработной платы и предложению других стимулов, таких как премии и более гибкий график работы.

Обзор Beige Book, который формируется на основе данных двенадцати ФРБ, традиционно публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Информация, использованная при составлении нынешнего отчета, была собрана в период по 19 ноября включительно и обработана Федеральным резервным банком Чикаго.

Следующая встреча руководства американского ЦБ назначена на 14-15 декабря и будет сопровождаться пресс-конференцией главы ФРС Джерома Пауэлла, а также публикацией обновленных экономических прогнозов.