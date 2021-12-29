Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в декабре снизился до 51,6

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В декабре индекс PMI обрабатывающих отраслей в России составил 51,6 пункта, слегка опустившись с ноябрьского значения 51,7 пункта, показало исследование IHS Markit.

Последние данные указали на третье подряд улучшение деловой конъюнктуры в отрасли, причем темпы роста были выше, чем средние долгосрочные показатели, говорится в пресс-релизе.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Дальнейшему оживлению сектора способствовал четвертый подряд рост производства в обрабатывающих отраслях в декабре. Темпы роста в целом были скромными и практически не изменились по сравнению с предыдущим периодом исследования. В тех случаях, когда отмечался рост производства, компании связывали это с устойчивым ростом новых заказов.

"Некоторые компании сообщили, что условия стабильного спроса помогли увеличить общий объем продаж, несмотря на то, что темпы роста были исторически низкими. В отличие от тенденции общего количества новых заказов, спрос со стороны иностранных клиентов упал в шестой раз за последние семь месяцев", - отмечается в исследовании.

В то же время производители товаров зарегистрировали более значительное ухудшение показателей поставщиков в конце 2021 года. Степень удлинения сроков выполнения заказов была одной из самых заметных с мая 2020 года.

Задержки с транспортировкой и логистикой, наряду с нехваткой поставщиков, также привели к росту цен на сырье в декабре. По данным обзора, темпы инфляции затрат ускорились до самых высоких за пять месяцев и в целом были заметными. Производители продолжали отмечать перенос более высоких затрат на клиентов там, где это было возможно, с увеличением темпов инфляции отпускных цен до четырехмесячного максимума.

Усилия по обеспечению складских запасов на фоне более сильного инфляционного давления привели к дальнейшему росту покупательной активности в декабре. Производители товаров зарегистрировали лишь незначительный рост закупок вводимых ресурсов, хотя и один из самых быстрых в 2021 году.

При этом предпроизводственные запасы сократились самыми быстрыми темпами за три месяца. Между тем, запасы готовой продукции резко упали, причем вторыми максимальными темпами с апреля.

Как говорится в отчете, в связи с незначительным увеличением количества новых заказов производители в декабре снизили свою активность в найме. Занятость выросла несущественно, поскольку компании смогли справиться с нагрузкой. Незавершенные заказы сокращались самыми высокими темпами за шесть месяцев.

Деловые ожидания компаний сектора в конце 2021 года упали. Несмотря на то, что перспективы производства на следующий год были в целом оптимистичными, степень уверенности производителей упала до трехмесячного минимума.