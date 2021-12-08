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Газпром запланировал реализовать в Приамурье проект автономной газификации

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Амурской области Василий Орлов подписали меморандум о намерениях по реализации проекта автономной газификации в регионе, сообщает газовая монополия.

"Правительство региона разработает технико-экономическое обоснование перевода региональных котельных на СПГ (сжиженный природный газ - ИФ) со строительством инфраструктуры для его приема, хранения и регазификации. На основе этого документа будет принято решение о целесообразности перехода к практической реализации проекта", - говорится в сообщении.

Меморандум подписан в рамках рабочей встречи Миллера и Орлова в Санкт-Петербурге.

В Приамурье за счет ввода в эксплуатацию магистрального газопровода "Сила Сибири" реализуется программа развития газоснабжения и газификации региона (2021-2025 годы, инвестиции "Газпрома" - более 2,1 млрд рублей). Первой к сетевому газу осенью текущего года подключена муниципальная котельная Циолковского, которая снабжает теплом два микрорайона. Строительство межпоселкового газопровода от газораспределительной станции (ГРС) "Углегорск" до котельной было завершено в текущем году.

Продолжается проектирование межпоселковых газопроводов к Благовещенску, селам Чигири и Верхнеблаговещенское в Благовещенском районе, золотодобывающему предприятию в Магдагачинском районе.

До конца года "Газпром" намерен завершить сооружение газопровода-отвода, ГРС и межпоселкового газопровода к Свободному. Здесь же, в Свободненском районе, планируется строительство комплекса сжижения природного газа.

В сентябре "Газпром гелий сервис" и АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" подписали соглашение о сотрудничестве. "Газпром гелий сервис" планирует производить СПГ для собственного автопарка. Сжиженный газ также может быть использован для автономной газификации потребителей региона.

Газпром Алексей Миллер Амурская область

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