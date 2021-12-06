Бизнес предупредил Минсельхоз о риске дефицита картофеля в 2022 году

В Мнистерстве заявили, что производство можно будет увеличить

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Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин предупредил 3 декабря представителей Минсельхоза о риске появления в 2022 году дефицита картофеля для потребителей, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Главными причинами для дефицита он назвал сокращение производства картошки в личных подсобных хозяйствах и увеличение перерабатывающих мощностей.

Пресс-служба Минсельхоза на это сообщила, что ведомство видит хорошие предпосылки для роста производства картофеля в 2022 году. Там сослались на данные региональных органов управления АПК. По их сведениям, в следующем году в организованном секторе посадки картофеля расширят на 20 тысяч га. "В сочетании с агротехническими мероприятиями, направленными на рост урожайности картофеля, это создает хорошие предпосылки для наращивания объемов производства", - говорится в пресс-релизе.

В Минсельхозе также напомнили о разработке федерального проекта мероприятий по стимулированию развития картофелеводства. Проект предуcматривает увеличение производства, а также организацию инфраструктуры хранения и продажи овощей и картофеля. На ускоренное развитие овощеводческой отрасли в 2022 году будет дополнительно напраувлено около 5 млрд рублей, что позволит нарастить производство картофеля и овощей в организованном секторе на 15%, рассчитывают в ведомстве. Ранее министерство сообщало, что этот показатель планируется достичь к 2025 году.

От Картофельного союза Минсельхоз ждет прогноз по наращиванию мощностей по переработке и хранению продукции в разрезе каждого субъекта с учетом новых инвестпроектов в этой сфере.

На совещании в Минсельхозе 3 декабря Лупехин предложил для увеличения производства картофеля ввести новую меру поддержки - компенсацию по 100 тысяч рублей на 1 га вводимых в оборот земель в основных регионах по сбору клубней (Тульская, Нижегородская, Астраханская и Брянская области).

Участники совещания также высказали мнение, что повышение спроса со стороны переработчиков и рост издержек на производство картофеля не приведут к ожидаемому снижению цен. По данным Росстата, в октябре картофель в среднем стоил 44,51 рубля за 1 кг, что на 78,6% больше, чем в 2020 году.

Представители отрасли не исключали, что дефицит российского картофеля придется замещать импортом. По данным Минсельхоза, на которые ссылается издание, в 2020 году в Россию было ввезено 316,3 тысячи тонн картофеля, на 21 ноября этого года - 548,9 тысячи тонн. Основные поставщики - Египет, Азербайджан, Белоруссия, Израиль.

Кроме того, увеличению производства может помешать нехватка посадочного материала, говорилось на совещании.