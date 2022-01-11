РФ в 2021 году почти на 7% увеличила импорт овощей и фруктов из Турции

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Россия в 2021 году импортировала из Турции овощей и фруктов на $1 млрд, что на 6,8% больше, чем в 2020 году.

РФ стала основным покупателем этой продукции с долей в 32,9%, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Ассоциацию союзов экспортеров Средиземноморского региона Турции.

Всего в прошлом году Турция экспортировала свежих фруктов и овощей немногим более чем на $3 млрд, что на 13% больше, чем в 2020 году.

В числе крупных покупателей также значатся Германия, Ирак, Украина и Румыния. Активизируется продажа турецких фруктов и овощей в Индию и Ливию.