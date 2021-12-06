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ВТБ частично профинансировал покупку акций "Магнита" Marathon Group

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Недавняя сделка по покупке Marathon Group акций "Магнита" у ВТБ частично профинансирована самим банком, рассказал в интервью "Интерфаксу" первый заместитель президента-председателя правления кредитной организации Юрий Соловьев.

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ВТБ в ноябре объявил о продаже 17,3% акций "Магнита", остававшейся на тот момент у банка части пакета, который был приобретен в начале 2018 года у основателя компании Сергея Галицкого. Банк реализовал 4,9% через ускоренное формирование книги заявок по цене 5700 рублей за акцию. Оставшиеся 12,4% ВТБ продал исходя из той же цены за акцию другому крупному акционеру ритейлера - Marathon Group Александра Винокурова. В результате сделки доля Marathon в "Магните" вырастет до 29,2%.

"Мы увидели, что компания будет находиться в надежных руках: Marathon Group в состоянии быть самым большим акционером. Их роль, например, в сделке с акционерами "Дикси" (розничная сеть, купленная "Магнитом" в 2021 году - ИФ) была очень большой - это и помощь компании в переговорах, и, собственно, оформление самой идеи этой сделки. Мы убеждены, что Marathon являются правильным инвестором, они будут бережно относиться к компании", - сказал Соловьев.

Он предположил, что часть членов совета директоров "Магнита", делегированных ВТБ, продолжат работу и после выхода банка из числа акционеров. "Думаю, что часть из них сохранится, что акционеры проголосуют за них, и мы увидим их в совете директоров", - сказал первый зампред ВТБ.

"И в конечном итоге, мы остаемся партнерами "Магнита", партнерами с акционерами. В частности, нынешняя сделка по покупке ими акций "Магнита" частично профинансирована ВТБ. Поэтому мы ушли, но на самом деле, скорее, поменяли форму взаимодействия как с акционерами, так и с самой компанией", - сказал Соловьев.

"Я не хотел бы раскрывать детали сделки. Но мы исторически являемся кредитором группы Marathon, поэтому в данном случае важно понимание, что "Магнит" остается для нас очень близкой компанией, которая всегда может положиться на нас", - сказал первый зампред ВТБ, отвечая на вопрос, на какую сумму банк профинансировал сделку.

ВТБ продал 11,8% акций "Магнита" Marathon Group летом 2018 года, спустя несколько месяцев после сделки с Галицким. Тогда стороны сообщали, что ВТБ участвовал в финансировании Marathon Group, купившей часть пакета "Магнита".

ВТБ

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