Marathon увеличила долю в "Магните" до 25% без учета пакета в РЕПО

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Марафон Ритейл" (структура Marathon Group Александра Винокурова) увеличило свой пакет в ПАО "Магнит" до 22,43% с 10,07%. Компания приобрела 12 600 990 акций, сделка была закрыта 26 ноября, следует из сообщения "Магнита".

В ноябре ВТБ объявил о продаже 17,3% акций "Магнита", остававшейся на тот момент у банка части пакета, который был приобретен в начале 2018 года у основателя компании Сергея Галицкого. Банк реализовал 4,9% через ускоренное формирование книги заявок по цене 5700 рублей за акцию. Оставшиеся 12,4% ВТБ продал Marathon Group исходя из той же цены за акцию.

Таким образом, стоимость пакета составила 71,8 млрд рублей.

В результате сделки доля, принадлежащая структурам Marathon, вырастет до 29,2%. Из них 18,94% акций находятся на балансе ООО "Марафон Ритейл", 3,49% принадлежат компании на основании договоров РЕПО, заключенных с ВТБ, а оставшиеся голоса по находящемуся в РЕПО пакету в размере 4,23% перейдут к "Марафон Ритейл" после получения согласования ФАС, за которым группа планировала обратиться после сделки (до этого момента Marathon Group будет распоряжаться 25% голосов "Магнита"). Еще 1,08% акций принадлежат ООО "Нацбиопродукт", 1,49% - Serengate Advisors Limited.

Группа ВТБ приобрела 29,1% акций ритейлера у его основателя Сергея Галицкого за 138 млрд рублей в начале 2018 года. Вскоре ВТБ продал 11,8% акций "Магнита" Marathon Group, снизив долю до 17,3%. В свою очередь структуры Винокурова, докупая акции на рынке, довели свою совокупную долю в "Магните" почти до 17%.

Marathon сообщала, что после сделки с ВТБ не планирует увеличивать свой пакет до контрольного. Также группа приняла обязательство lock-up в отношении акций "Магнита" в течение года.

"Магнит" - второй по выручке и крупнейший по числу магазинов ритейлер в России. По итогам девяти месяцев розничная выручка компании составила 1,277 трлн рублей. На конец сентября под управлением "Магнита" было 25 315 магазинов.