Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Marathon увеличила долю в "Магните" до 25% без учета пакета в РЕПО

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Марафон Ритейл" (структура Marathon Group Александра Винокурова) увеличило свой пакет в ПАО "Магнит" до 22,43% с 10,07%. Компания приобрела 12 600 990 акций, сделка была закрыта 26 ноября, следует из сообщения "Магнита".

В ноябре ВТБ объявил о продаже 17,3% акций "Магнита", остававшейся на тот момент у банка части пакета, который был приобретен в начале 2018 года у основателя компании Сергея Галицкого. Банк реализовал 4,9% через ускоренное формирование книги заявок по цене 5700 рублей за акцию. Оставшиеся 12,4% ВТБ продал Marathon Group исходя из той же цены за акцию.

Таким образом, стоимость пакета составила 71,8 млрд рублей.

В результате сделки доля, принадлежащая структурам Marathon, вырастет до 29,2%. Из них 18,94% акций находятся на балансе ООО "Марафон Ритейл", 3,49% принадлежат компании на основании договоров РЕПО, заключенных с ВТБ, а оставшиеся голоса по находящемуся в РЕПО пакету в размере 4,23% перейдут к "Марафон Ритейл" после получения согласования ФАС, за которым группа планировала обратиться после сделки (до этого момента Marathon Group будет распоряжаться 25% голосов "Магнита"). Еще 1,08% акций принадлежат ООО "Нацбиопродукт", 1,49% - Serengate Advisors Limited.

Группа ВТБ приобрела 29,1% акций ритейлера у его основателя Сергея Галицкого за 138 млрд рублей в начале 2018 года. Вскоре ВТБ продал 11,8% акций "Магнита" Marathon Group, снизив долю до 17,3%. В свою очередь структуры Винокурова, докупая акции на рынке, довели свою совокупную долю в "Магните" почти до 17%.

Marathon сообщала, что после сделки с ВТБ не планирует увеличивать свой пакет до контрольного. Также группа приняла обязательство lock-up в отношении акций "Магнита" в течение года.

"Магнит" - второй по выручке и крупнейший по числу магазинов ритейлер в России. По итогам девяти месяцев розничная выручка компании составила 1,277 трлн рублей. На конец сентября под управлением "Магнита" было 25 315 магазинов.

Marathon Group Александр Винокуров Магнит Марафон Ритейл ВТБ Сергей Галицкий

Новости по теме

Новости

Госслужащие ОАЭ перейдут на 4,5-дневную рабочую неделю

Минск ответил на санкции Запада продуктовым эмбарго

Минск ответил на санкции Запада продуктовым эмбарго

Президент РФ заявил о необходимости вернуть инфляцию к 4% в 2022 году

Дума приняла закон о внесудебном возмещении потерянного дохода при смене НПФ

LG Energy планирует привлечь более $9 млрд в рамках IPO в Сеуле

LG Energy планирует привлечь более $9 млрд в рамках IPO в Сеуле

"Газпром" ждет сокращения выбросов СО2 в России на 23 млн т за счет газификации

"Газпром" ждет сокращения выбросов СО2 в России на 23 млн т за счет газификации

Минстрой пожаловался на нехватку денег на расселение ветхих домов

Минстрой пожаловался на нехватку денег на расселение ветхих домов

Конкурс красоты экосистем в борьбе за клиента и его данные. Обобщение

Путин подписал закон о федеральном бюджете на трехлетку

Путин ждет от кабмина предложений по поставкам 10 млрд куб. м газа "Роснефти" в Европу

Путин ждет от кабмина предложений по поставкам 10 млрд куб. м газа "Роснефти" в Европу
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });