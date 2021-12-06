Минпромторг выдал лицензии на экспорт удобрений из РФ

Фото: Владимир Горовых/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ за выходные выдал 79 лицензий на экспорт удобрений, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"5 декабря началось декларирование товаров по этим лицензиям и погрузка удобрений на экспорт", - сказал представитель министерства.

Ранее стало известно, что отгрузки российских удобрений на экспорт приостановлены с 1 декабря из-за отсутствия лицензий Минпромторга. Об этом "Интерфаксу" рассказали несколько источников, знакомых с ситуацией.

"Отгрузки остановлены, декларации аннулированы. Те, кто не успел оформить грузы до 1 декабря, не могут отправить суда", - сказал один из собеседников агентства в портовой отрасли.

"Суда стоят на подходах к портам, не могут грузиться. Партии накапливаются в морских портах", - описал ситуацию другой источник в транспортной отрасли.

Эту информацию подтвердил и собеседник "Интерфакса", присутствовавший на прошедшем 1 декабря совещании под председательством министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. По его данным, экспортные лицензии обещают выдать примерно 5-6 декабря. Однако уже сейчас ряд заводов по выпуску минудобрений, преимущественно азотных, вынуждены сокращать загрузку мощностей, отметил он.

Квоты на экспорт удобрений из РФ

Россия с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года ввела квоты на экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений. Соответствующее постановление правительства было подписано 3 ноября.

"В структуре производства минеральных азотных удобрений существенную часть занимает цена газа. С ее ростом они неизбежно дорожают. За рубежом профильные предприятия уже даже закрываются. Чтобы не допустить дефицита на нашем внутреннем рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие, правительство по поручению президента временно, на полгода, вводит ограничения на вывоз азотных и сложных, содержащих азот, удобрений", - комментировал решение премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Минпромторг и Минсельхоз РФ совместным приказом от 19 ноября утвердили два документа, необходимых для организации экспорта азотных и сложных удобрений с 1 декабря: порядок расчета нетарифных квот и их распределения между участниками рынка и порядок выдачи лицензий на экспорт удобрений.

Приказ о распределении квот между экспортерами Минпромторг утвердил 25 ноября.

Общий объем экспорта азотных удобрений из России за период действия ограничений составит не более 5,9 млн тонн, сложных - не более 5,35 млн тонн. Квоты рассчитывались исходя из исторически сложившихся объемов экспорта.