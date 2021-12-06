Рынок акций РФ начал неделю с просадки к уровням конца ноября

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с просадки индексов к уровням конца ноября из-за геополитической напряженности вокруг России в преддверии видеозвонка президентов США и РФ, в то время как внешние площадки подавали позитивные сигналы; в лидерах отката выступили расписки TCS Group и упавшие после отсечки дивидендов бумаги "Новолипецкого металлургического комбината", выросли бумаги "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3810,1 пункта (-2,6%, на утренней сессии индекс поднимался выше 3940 пунктов), индекс РТС - 1622,07 пункта (-2,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 8,8%.

Доллар вырос до 73,98 рубля (+0,15 рубля).

На прошедших выходных стало известно, что разговор президентов США и России по видеосвязи состоится во вторник, 7 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что видеовстреча президентов ожидается после шести вечера по московскому времени и обещает быть продолжительной, а среди ключевых тем разговора будут напряженная ситуация в российско-американских отношениях, проблемы Украины и продвижение НАТО к границам РФ. По словам Пескова, на встрече также будет обсуждаться инициатива Путина по выработке взаимных гарантий безопасности для России и стран НАТО.

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Подешевели после отсечки дивидендов акции "НЛМК" (-6,1%, до 206,06 рубля; дивиденды за III квартал - 13,33 рубля на акцию), также просели расписки TCS Group (-8,8%), Mail.ru Group (-5,7%), акции Сбербанка (-4,8% и -3,9% "префы"), расписки OZON (-4,3%), бумаги "Яндекса" (-3,4%), "Газпрома" (-3,2%), "НОВАТЭКа" (-3,2%), "Аэрофлота" (-3%), АФК "Система" (-2,3%), "Интер РАО" (-2,2%), "ММК" (-1,9%), ВТБ (-1,8%), "АЛРОСА" (-1,7%), "РусГидро" (-1,3%), "Московской Биржи" (-1,1%), "Татнефти" (-1,1%), "Роснефти" (-1%), "Магнита" (-1%), "МТС" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Норникеля" (-0,8%), Polymetal (-0,8%), "Северстали" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,5%).

Акционеры "Северстали" одобрили выплату дивидендов за III квартал 2021 года в размере 85,93 руб. на акцию, сообщила компания. Датой закрытия реестра на получение квартальных выплат установлено 14 декабря. За II квартал дивиденды составили 84,45 руб. на акцию.

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +0,3% "префы").

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, возможными причинами распродаж в понедельник могли стать обнаружение в РФ нового штамма коронавируса "омикрон", а также фиксация прибыли перед переговорами президентов США и России в условиях усиления геополитической напряженности.

Акции "Акрона" (+3,2%) выросли перед закрытием 10 декабря реестра для получения дивидендов за 9 месяцев текущего года. Кроме того, стало известно о выдаче лицензий Минпромторгом на экспорт удобрений из РФ, среди которых квота "Акрона" на азотные удобрения составит 987,138 тыс. тонн, а на сложные - 766,136 тыс. тонн.

Очередное ощутимое снижение индексов МосБиржи и РТС ставит под вопрос перспективу развития восходящей коррекции и движения к средним полосам Боллинджера дневных графиков (4000 и 1715 пунктов). Геополитическая обстановка перед видеосвязью президентов США и России во вторник остается напряженной. В мировых СМИ обсуждают обвинения США в адрес РФ касательно подготовки вторжения на Украину, с которыми согласились в Еврокомиссии.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, покупатели рублевых активов теряют уверенность из-за неустойчивости внешнего фона и сохраняющейся напряженности в геополитике. В глобальном разрезе инвесторов беспокоят ситуация с быстрым распространением "омикрон"-штамма коронавируса, долговые проблемы китайских застройщиков, а также сигналы ФРС о готовности увеличить темпы секвестра QE. Об этом рынки могут узнать уже на будущей неделе по итогам заседания Федрезерва. Тревожат инвесторов и некоторые статданные - объем производственных заказов в Германии упал в октябре на 6,9% (м/м) при прогнозе -0,5%.

Между тем поддержку российским активам в начале недели оказывали цены на нефть, которые развернулись вверх после сообщений о тупике в переговорах по ядерной сделке между западными странами и Ираном. Кроме того, Саудовская Аравия решила поднять цены для покупателей из США и Азии.

Во вторник темой "номер один" могут стать телефонные переговоры президентов РФ и США, которые должны состояться во второй половине дня. В их ожидании участники торгов могут занимать выжидательную позицию. Если по итогам разговора в выводах лидеров двух стран будет преобладать конструктив, рублевые активы могут отреагировать укреплением. Волатильность нефтяных котировок во вторник могут усилить данные из краткосрочного прогноза ситуации на рынках энергоносителей от EIA. Индекс МосБиржи 7 декабря может двигаться в пределах 3755-3875 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает аналитик SberCIB Михаил Шейбе, нефть Brent в понедельник поднималась к $72 за баррель после того, как Саудовская Аравия повысила цены на свою нефть, тем самым дав понять, что уверена в хороших перспективах спроса, несмотря на распространение "омикрон"-штамма. Еще одним обнадеживающим событием является то, что первоначальные данные из Южной Африки (где появился этот штамм) показали, что, хотя число случаев заболевания возросло, потребность пациентов в медицинской помощи оказалась ниже, чем в случаях, вызванных другими штаммами. Медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи заявил в воскресенье, что, похоже, новый штамм не отличается большой степенью тяжести, хотя и предупредил, что еще слишком рано быть уверенным. К настоящему времени "омикрон"-штамм обнаружен по меньшей мере в 17 штатах США.

Целью для Brent является преодоление 200-дневной скользящей средней (сейчас это $72,9 за баррель), так как последние новости о COVID-19 довольно оптимистичные. Для инвесторов представляют интерес данные о продажах автомобилей в США в ноябре и начало Всемирного нефтяного конгресса в Хьюстоне, где в течение недели выступят генеральный секретарь ОПЕК, министры нефти стран ОПЕК+ и руководители нефтегазовых компаний. На этой неделе инвесторы также будут следить за ежемесячным отчетом EIA о рынке нефти, еженедельными данными о запасах углеводородов в США и отчетностью нефтетрейдера Trafigura. Кроме того, в центре внимания статистика из Китая, в том числе по внешней торговле и инфляции.

По оценкам аналитиков ИК "Финам", в преддверии онлайн-встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в СМИ снова нагнетается тема "вторжения" на Украину, что оказывает давление на рынок акций РФ.

Фактором нервозности выступает и сектор недвижимости Китая. Акции застройщика China Evergrande Group в понедельник обвалились на фоне заявлений девелопера об отсутствии гарантий, что у него будет достаточно средств для погашения долга. Индекс МосБиржи не смог удержаться выше 3900 пунктов и откатился в район 3800 пунктов, где была найдена поддержка в ходе предыдущего падения, отмечают эксперты.

В Азии индексы акций в понедельник снизились (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%), растут Европа (индексы DAX, FTSE и CAC 40 поднимаются на 1,4-1,7%) и США (индексы прибавляют 0,3-1,7%).

Давление на фондовый рынок Гонконга оказало предупреждение китайского застройщика China Evergrande Group о том, что у него могут закончиться денежные средства для "выполнения финансовых обязательств" на фоне необходимости сократить задолженность объемом $310 млрд. Цена акций Evergrande в понедельник упала почти на 20%. Опасения трейдеров вызывает риск того, что нестабильный уровень долга в секторе недвижимости может спровоцировать финансовый кризис, пишет MarketWatch.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в октябре рухнул на 6,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Аналитики в среднем ожидали снижения на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть в понедельник подросла на фоне решения Саудовской Аравии поднять в январе цены на все сорта, поставляемые в Азию и США. Поддержку рынку также оказывает некоторое ослабление опасений в отношении опасности штамма "омикрон". Данные из ЮАР, где был выявлен этот новый вариант COVID-19, не показывают роста числа госпитализаций, сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в понедельник составила $71,57 за баррель (+2,4% и +0,3% в пятницу), январская цена WTI - $67,89 за баррель (+2,5% и -0,4% в пятницу).

Советник президента США по медицинским вопросам доктор Фаучи заявил, что пока нет свидетельств о том, что "омикрон" является более тяжелым, чем другие штаммы.

Saudi Aramco сообщила в выходные, что цена основного сорта, поставляемого в Азию, в январе увеличится на $0,6 за баррель. В результате он будет стоить на $3,3 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая - это максимум с февраля 2020 года. Повышение цен для США составит от $0,4 до $0,6 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" упали акции ПАО "GTL" (-32%), ПАО "Мультиситема" (-24,8%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-22,5%), "ИК Русс-инвест" (-10,6%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-8,1%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-6,8%), ПАО "Русская аквакультура" (-6,7%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+5,5%), ПАО "Инград" (+3,2%), расписки "Эталона" (+2%), EMC (+1,5%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 102,47 млрд рублей (из них 27,98 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 22 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,08 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").