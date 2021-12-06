Акции BuzzFeed открыли дебютные торги ростом на 13%, но резко перешли к снижению

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Акции американской новостной интернет-компании BuzzFeed Inc. открыли дебютные торги на бирже Nasdaq в понедельник ростом на 12,7%, до $10,84 за бумагу, но затем резко развернулись и к 19:30 по московскому времени снизились на 7,3%, до $8,92 за акцию.

BuzzFeed вышла на открытый рынок через все более набирающую популярность на Уолл-стрит сделку по слиянию со SPAC - компанией, специализирующейся на слияниях и поглощениях, но фактически представляющей собой денежный пул, котирующийся на бирже. При покупке какой-то другой компании та получает место SPAC.

По итогам сделки с 890 5th Avenue Partners Inc. компания BuzzFeed получила около $16 млн активов SPAC, которые сократились на 94% от изначальных $287,5 млн после вывода средств инвесторов, говорится в биржевых документах. Компания также привлекла дополнительные $150 млн в рамках инвестиций в акционерный капитал (PIPE).

BuzzFeed принадлежат такие онлайн-медиа, как BuzzFeed News, HuffPost и Taste. Компания недавно также купила цифровое издание Complex Networks, особенно популярное среди молодого населения США, у Hearst и Verizon за $300 млн.

"Наша следующая глава как публичной компании поможет BuzzFeed стать центром для еще большего количества брендов, авторов и высококачественного контента для технологических платформ", - отметил сооснователь и глава медиа Джона Перетти.