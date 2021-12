Рост Dow Jones в понедельник был максимальным с начала марта

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в первый рабочий день недели на позитивной ноте, при этом значение Dow Jones Industrial Average выросло на максимальную величину с начала марта.

Инвесторы оценивают темпы распространения нового штамма COVID-19 по стране и ждут свежих данных об инфляции, которые будут опубликованы позднее на этой неделе, сообщает MarketWatch.

Советник Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил, что "омикрон" выявлен примерно в трети штатов США, однако большинство новых тяжелых случаев заболевания связано с вариантом "дельта". "Пока не похоже, что это (заражение "омикроном" - ИФ) тяжелее", - сказал он в эфире телеканала CNN. Инфекционист добавил, что еще слишком рано делать окончательные выводы, необходимы дополнительные исследования.

Главный стратег Pictet Asset Management Лука Паолини полагает, что экономика хорошо адаптировалась к пандемии. "Потребительский и промышленный спрос устойчив, перебои в цепочках поставок, похоже, ослабевают, а корпоративные прибыли и рентабельность остаются на хорошем уровне", - сказал он.

Pictet Asset Management дает "нейтральный" прогноз для рынка акций и "негативный" для облигаций.

Сеть ресторанов быстрого питания Jack in the Box Inc. в понедельник объявила о покупке другого представителя отрасли Del Taco Restaurants Inc. за $455 млн. Число ресторанов объединенной сети будет превышать 2,8 тыс. в 25 штатах. На этой новости акции Jack in the Box упали на 4,1%, в то время как бумаги Del Taco Restaurants взлетели более чем на 66%.

Стоимость бумаг Broadcom увеличилась на 1,2% (до $564,98) после того, как аналитики J.P. Morgan улучшили прогнозную котировку до $655 с $600.

Капитализация сети универсальных магазинов Kohl's Corp. выросла на 5,4%. Инвестор-активист Engine Capital LP призывает компанию рассмотреть возможность продажи бизнеса или выделения в самостоятельную компанию операций в сфере электронной торговли. Engine Capital, владеющий 1% акций Kohl's, отмечает, что ритейлер в последние годы отставал по динамике рыночной стоимости как от конкурентов, так и от индекса S&P 500.

В число лидеров роста котировок среди компонентов Dow Jones вошли акции Walgreens Boots Alliance, которые подорожали на 3,8%, Boeing Co. - на 3,7% и Intel Corp. - на 3,5%.

Подешевели акции всего двух из тридцати компаний, входящих в расчет этого индикатора. Цена бумаг Nike Inc. опустилась на 0,8% и Verizon Communications - на 0,7%.

Стоимость Tesla уменьшилась к концу сессии на 0,6%, хотя в ходе торгов падение котировок достигало 6,4%.

Акции Lucid Group подешевели на 5,1% после сообщения о том, что производитель электромобилей был вызван в суд Комиссией по ценным бумагам и биржам в связи со сделкой, в результате которой компания стала публичной этим летом.

Котировки бумаг BuzzFeed Inc. упали на 11% по итогам дебютных торгов на бирже Nasdaq. Новостная интернет-компания вышла на открытый рынок через сделку по слиянию со SPAC.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 646,95 пункта (1,87%) и достиг 35227,03 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 53,24 (1,17%) - до 4591,67 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 139,68 пункта (0,93%), составив 15225,15 пункта.