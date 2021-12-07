Путин подписал закон о федеральном бюджете на трехлетку

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2022-2024 года, который, несмотря на сохранение высокой эпидемической неопределенности, ориентирован на восстановление экономического роста.

Закон опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Доходы федерального бюджета на 2022 г. запланированы в объеме 25 трлн 021,9 млрд руб. (18,8% к ВВП), на 2023 г. - 25 трлн 540,2 млрд руб. (18% к ВВП), на 2024 г. - 25 трлн 831,8 млрд руб. (17% к ВВП). Объем расходов на 2022 г. запланирован в 23 трлн 694,2 млрд руб. (17,8% к ВВП), на 2023 г. - 25 трлн 241,1 млрд руб. (17,8% к ВВП), на 2024 г. - 26 трлн 354,4 млрд руб. (17,4% к ВВП).

Профицит в 2022 г. предусмотрен в 1 трлн 327,7 млрд руб. (1% к ВВП), в 2023 г. - в сумме 299,1 млрд руб. (0,2% к ВВП), в 2024 г. запланирован дефицит в объеме 522,7 млрд руб. (0,3% к ВВП).

Основные характеристики бюджета на три года рассчитаны исходя из прогнозного объема ВВП в 133,33 трлн руб., 141,88 трлн руб. и 151,5 трлн руб. соответственно.

Со следующего года бюджетная политика возвращается к обычным параметрам бюджетного правила, однако несколько модернизированного - ранее был принят закон, который с 2022 года на бессрочной основе закреплял в Бюджетном кодексе уровень структурного первичного дефицита, учитываемого при расчете общего объема расходов в размере 0,5% ВВП.

Ранее структурный дефицит фиксировался в конкретных суммах: в 2022-2023 гг. на уровне 585 млрд рублей и 575 млрд рублей в 2024 г. Это новшество приводит к увеличению предельного уровня расходов в 2022 г. на 82 млрд рублей, в 2023 г.- на 124 млрд рублей, в 2024 г. - на 182,6 млрд рублей. Тем не менее с 2022 г. на расходы бюджета будут вновь направляться только базовые нефтегазовые доходы (рассчитываются при базовой цене нефти $44,2/барр., $45/барр. и $45,9/барр. в 2022-2024 гг.): 6,145 трлн рублей, 6,484 трлн рублей и 6,468 трлн рублей соответственно.

Объем чистого привлечения на внутреннем рынке путем выпуска ОФЗ в 2022 г. планируется на уровне 2,199 трлн рублей, в 2023 г. - 2,664 трлн рублей, в 2024 г. - 2,672 трлн рублей. На погашение ОФЗ планируется направить 1,06 трлн рублей в 2022 г., 771,9 млрд в 2023 г. и 1,45 трлн рублей в 2024 г. Таким образом, валовой объем привлечения составит 3,26 трлн рублей, 3,44 трлн рублей и 4,12 трлн рублей соответственно.

Внешние заимствования планируются в размере до $3 млрд ежегодно.

Верхний предел внутреннего долга на 1 января 2023 г. - 20,8 трлн рублей, внешнего - $70,7 млрд, или 58,5 млрд евро; на 1 января 2024 г. - 23,526 трлн рублей и $71,7 млрд, или 58,8 млрд евро; на 1 января 2025 г. - 26,342 трлн рублей и $75,7 млрд, или 61,5 млрд евро.

В 2022 г. в законе о бюджете вместо отдельного закона о прожиточном минимуме прописывается его величина в целом по РФ на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения, в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии. Прожиточный минимум будет проиндексирован исходя из темпов фактической инфляции - 8,6% и составит 12 654 руб., для трудоспособного населения - 13 793 руб., пенсионеров - 10 882 руб., детей - 12 274 руб.