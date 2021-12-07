Минэнерго США снизило прогноз цены Brent в 2022 году с $72 до $70 за баррель

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Минэнерго США снизило прогноз цены Brent на 2022 год с $72 до $70 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

"Мы прогнозируем, что сокращение запасов замедлится до 0,9 млн б/с в четвертом квартале 2021 года. С учетом того, что мировые запасы нефти, по прогнозам, продолжат падать в декабре, а спрос и предложение придут в относительное равновесие в первом квартале следующего года, мы ожидаем, что в ближайшие месяцы может возникнуть ограниченное повышательное ценовое давление. Мы прогнозируем, что спотовые цены на нефть марки Brent в среднем составят $73 за баррель в первом квартале 2022 года. По нашему прогнозу, мировые запасы нефти вырастут в среднем на 0,5 млн б/с со второго квартала по четвертый квартал 2022 года, поскольку добыча начнет расти быстрее, чем мировой спрос", - отмечает EIA.

Эти запасы должны способствовать снижению цен на нефть, и прогноз EIA по Brent составляет в среднем $71 за баррель во второй квартале, $70 за баррель в третьем квартале и $67 за баррель в четвертом квартале.

EIA отмечает, что штамм "омикрон" внес дополнительную неопределенность на нефтяные рынки в ближайшие месяцы, и эта неопределенность отражается в недавнем увеличении волатильности цен на нефть.

"Пока не ясно, как "омикрон" повлияет на нефтяные рынки и экономику в целом. Одним из наиболее уязвимых рынков, которые могут пострадать, является рынок авиатоплива, некоторые рейсы уже отменены из-за этого. Мы ожидаем, что мировой спрос на нефть вырастет на 3,5 млн б/с в 2022 году. Прогноз может быть существенно пересмотрен", - отмечает EIA.