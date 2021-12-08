Нефть Brent подешевела до $75,22 за баррель после роста накануне

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду после повышения по итогам предыдущей сессии.

Трейдеры ждут публикации официальных данных о запасах энергоносителей в США и продолжают следить за ситуацией с распространением нового варианта коронавируса "омикрон".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по московскому времени составляет $75,22 за баррель, что на $0,22 (0,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $2,36 (3,23%) - до $75,44 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,79 за баррель, что на $0,26 (0,36%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $2,56 (3,7%) и составила $72,05 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали, что запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 3,1 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 2,4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в 18:30 мск.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают падения запасов на 1,2 млн баррелей.