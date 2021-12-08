Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что случилось этой ночью: среда, 8 декабря

Обсуждение внутриукраинского кризиса на переговорах Путина и Байдена, попадание России в топ-10 производителей шоколада, рост числа заражений COVID-19 во Франции

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Преобладающее место в разговоре Путина и Байдена занял внутриукраинский кризис. Путин "проиллюстрировал деструктивную линию Киева" и высказал серьезную озабоченность по поводу действий Украины против Донбасса. Президент РФ считает, что Киев стремится к демонтажу минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате".

- Байден предупредил Путина об ответе на военную эскалацию на Украине. Он четко дал понять, что США и их союзники ответят жесткими экономическими и прочими мерами на агрессию России, если таковая произойдет. Госсекретарь США Энтони Блинкен надеется, что позиция Байдена повлияет на дальнейшие планы Москвы.

- РФ вошла в топ-10 мировых экспортеров шоколада, опередив Швейцарию. По итогам сентября российский экспорт этой продукции в годовом выражении составил $838 млн. Швейцария за этот период экспортировала шоколада на $819 млн.

- Во Франции зафиксировали самый высокий с 2020 года рост заболеваемости COVID-19 за сутки. В стране выявили выявили 59 тысяч новых случаев коронавируса. Вместе с тем, за последние 24 часа медицинский персонал сделал жителям Франции 687 тысяч бустерных доз, что стало рекордным показателем.

- Госслужащие ОАЭ перейдут на 4,5-дневную рабочую неделю. Чиновники будут работать с понедельника по четверг, а по пятницам - по полдня. По информации National News, на такой же график перейдут и все школы.

Новости по теме

Новости

Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили торги во вторник рекордным ростом с марта

Великобритания еще не приняла решения относительно бойкота Олимпиады в Пекине

Великобритания еще не приняла решения относительно бойкота Олимпиады в Пекине

Специалисты НАСА вернули телескоп Hubble к работе

Специалисты НАСА вернули телескоп Hubble к работе

США будут ожидать остановку "Северного потока-2" в случае вторжения РФ на Украину

В Белом доме заявили, что США усилят военную помощь Украине в случае нападения России

США запланировали выделить $300 млн из оборонного бюджета на помощь Украине

Пандемия коронавируса

Во Франции зафиксировали самый высокий с 2020 года рост заболеваемости COVID-19 за сутки

Во Франции зафиксировали самый высокий с 2020 года рост заболеваемости COVID-19 за сутки

Байден предупредил Путина об ответе на военную эскалацию на Украине

WSJ сообщила, что американцев ждет самый сильный рост зарплат с 2008 года

WSJ сообщила, что американцев ждет самый сильный рост зарплат с 2008 года

Госслужащие ОАЭ перейдут на 4,5-дневную рабочую неделю

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });