Ростуризм предложил предоставить ваучеры на проживание клиентам "Музенидис Трэвел"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Глава Ростуризма Зарина Догузова во время Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) в Мадриде обсудила с замминистра туризма Греции меры поддержки клиентов остановившего деятельность туроператора "Музенидис Трэвел", одной из них, по ее предложению, могли бы стать ваучеры на проживание в отелях Греции.

"В рамках встречи с заместителем министра туризма Греции Софией Захараки стороны договорились в ближайшее время организовать российско-греческие переговоры с участием гостиниц и туроператоров, на которых будет обсуждаться антикризисный план сотрудничества, предусматривающий специальные условия для российских туристов-клиентов туроператора "Музенидис Трэвел", - сообщает в понедельник пресс-служба Ростуризма.

В качестве одного из вариантов решения проблемы Догузова предложила греческой стороне предоставить российским туристам специальные ваучеры на проживание.

Туроператор "Музенидис Трэвел" 12 ноября сообщил о приостановке деятельности всех своих пяти юридических лиц из-за невозможности выполнить обязательства перед туристами. По заявлению руководства компании, этот шаг связан в первую очередь с финансовыми проблемами принимающей компании Mouzenidis Travel в Греции, которой были переведены все деньги за приобретенные туры, но которая, в свою очередь, не перевела их в отели.

Финансовая ответственность пяти юрлиц туроператора застрахована в СК "ТИТ" на 80 млн рублей. При этом он должен вернуть за отмененные туры 25,5 тысячам туристов более 1,27 млрд рублей. Как предполагают в Российском союзе туриндустрии (РСТ), пропорциональные выплаты не превысят 3-5 тыс. рублей на человека.

В Мадриде с 30 ноября по 3 декабря прошла генеральная ассамблея UNWTO, в которой приняли участие более тысячи делегатов из 135 стран, в том числе 84 министра туризма. Российскую делегацию возглавила глава Ростуризма.