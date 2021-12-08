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Банк России в декабре рассмотрит широкий диапазон вариантов по ставке

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании 17 декабря рассмотрит широкий диапазон вариантов решений по ключевой ставке, сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Он отметил, что шаг повышения на 25 базисных пунктов (б.п.) маловероятен.

"Конечно, мы как всегда будем учитывать и ситуацию на финансовых рынках, где последние пару недель была несколько повышенная волатильность", - заявил Заботкин.

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Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в декабре совет директоров ЦБ будет рассматривать варианты от сохранения ставки до ее повышения на 100 б.п. Это предусматривает и диапазон средней ключевой ставки с 25 октября до конца года на уровне 7,5-7,7%. При этом глава ЦБ тогда подчеркнула, что сохранение ставки на уровне 7,5% маловероятно.

Позднее она заявила, что Банк России не исключает уточнения вариантов повышения ключевой ставки в декабре после анализа данных по инфляции за ноябрь.

"Мы ждем данных за ноябрь в целом. Совет директоров будет очень внимательно на них смотреть", - подчеркнул Заботкин.

Ключевая ставка ЦБ с начала этого года выросла на 3,25 процентного пункта (п.п.). Первый шаг в сторону нормализации ДКП регулятор сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле ЦБ повысил ее еще на 50 б.п. - до 5,0%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%, в июле - сразу на 100 б.п. - до 6,50%, в сентябре - на 25 б.п. - до 6,75%, в октябре - сразу на 75 б.п. - до 7,50%.

ЦБ РФ Банк России Алексей Заботкин

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