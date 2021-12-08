ЦБ следит за рисками перегрева на российском рынке труда

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Банк России на видит перегрева на рынке труда и продолжает следить за рисками со стороны этого фактора, сообщил "Интерфаксу" зампред Банка России Алексей Заботкин.

"В октябре отмечалось, что совет директоров внимательно следит за ситуацией на рынке труда, но в моменте мы все-таки ситуацию как "перегрев рынка труда" не квалифицируем", - сказал он.

"В отдельных отраслях действительно наблюдается нехватка специалистов, количество вакансий заметно выше, чем это было два года назад, но по состоянию на сейчас какое-то избыточное давление на динамику зарплат это не оказывает. Поэтому пока мы это не рассматриваем в качестве проинфляционного фактора, но мы, безусловно, понимаем, видя эту картину, что баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. Мы за ним следим, как и другие центральные банки", - добавил Заботкин.

Ранее сообщалось, что безработица в России в октябре осталась на уровне 4,3%, достигнутом в сентябре этого года и соответствующем историческому минимуму, зафиксированному в августе 2019 года. В январе этого года безработица в РФ составляла 5,8%, в феврале - 5,7%, в марте - 5,4%, в апреле - 5,2%, в мае - 4,9%, в июне - 4,8%, в июле - 4,5% (на 0,2 п.п. ниже допандемийного уровня), в августе - 4,4%, в сентябре - 4,3%.

30 ноября президент Владимир Путин заявил о полном восстановлении рынка труда в России.