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Глава РСПП предостерег от попыток властей контролировать цены

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предостерег от попыток государства контролировать цены и порекомендовал использовать опыт реформаторов начала 90-х годов в этом вопросе.

"Кроме либерализации цен, с которой часто ассоциируются реформы конца 1991 - начала 1992 годов, была создана налоговая система, либерализована внешняя торговля и сделаны другие шаги, которые актуальны и сейчас", - заявил Шохин в среду на "круглом столе" на тему "Распад СССР: влияние на современную Россию и мир", организованном "Интерфаксом" и журналом "Россия в глобальной политике".

Шохин сообщил, что в результате реформ 90-х годов две трети российской экономики стали негосударственной.

"Сейчас мы видим, что потихонечку идет огосударствление, но оно дойдет до уровня начала 90-х годов. Сейчас мы видим, что есть желание контролировать цены. В этой связи хорошо было бы вспомнить примеры павловского правительства (Валентин Павлов - премьер-министр СССР с января по август 1991 года - ИФ) и вообще все попытки контролировать цены, которые приводили в условиях роста бюджетных расходов, роста зарплат к огромному дефициту. Когда однозначная цифра инфляции была неким идеалом", - сказал Шохин.

Он подчеркнул, что "сейчас мы тоже видим попытки контроля цен и уже маячит неоднозначная цифра инфляции, уже близка к двузначным цифрам, выходящим за 9,9% годовых".

В связи с этим, полагает Шохин, "еще очень много чему можно поучиться у реформаторов начала 90-х годов и не повторять тех ошибок, которые они допустили".

Президент РСПП считает, что в настоящее время бизнес вполне отвечает самым жестким критериям, которые есть у ведущих мировых компаний, но в то же время ощущается недостаток малого предпринимательства в России, чему необходимо уделить особое внимание.

РСПП Александр Шохин

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