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Глава Минстроя не видит оснований для роста цен на сталь

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Минстрое не видят оснований для роста цен на металлы на внутреннем рынке, сказал "Интерфаксу" в кулуарах съезда РСПП глава ведомства Ирек Файзуллин.

"В настоящий момент те решения, которые приняты (...)позволяют надеяться, что мы находимся в режиме стабильности. Считаем, что уже нет оснований для роста цен в данный период", - сказал он.

Именно жалобы со стороны строителей в конце прошлого - начале этого года подтолкнули правительство к принятию мер по стабилизации цен на рынке металлопродукции (в том числе - за счет введения экспортных пошлин на металлы и ограничения экспорта лома).

Действующие в России с августа до конца этого года экспортные пошлины на металлы, в том числе стальную продукцию, должны принести в бюджет дополнительные 100 млрд рублей, говорил на этой неделе замглавы Минпромторга Виктор Евтухов журналистам. Эти средства пойдут на поддержку металлоемких отраслей, в том числе строительного сектора.

Минстрой Ирек Файзуллин Минпромторг Виктор Евтухов

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