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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Фонд ОАЭ Mubadala купит 1,9% "СИБУРа"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company сообщил, что покупает 1,9% ПАО "СИБУР Холдинг". Условия сделки были согласованы до присоединения к "СИБУРу" "ТАИФа".

В сообщении не раскрываются условия покупки, но отмечается, что это крупнейшая инвестиция Mubadala в России.

Сделка стала продолжением давнего партнерства между компаниями. В 2015 году фонд инвестировал в логистический терминал "СИБУРа" в Усть-Луге, а также участвовал в долговом финансировании "ЗапСибнефтеХима", напоминает инвестор.

Сейчас крупнейшим акционером "СИБУРа" является Леонид Михельсон (31%), у Геннадия Тимченко 14,45%, по 8,5% у китайских Sinopec и Фонда Шелкового пути, у "СОГАЗа" - 10,625%, у действующего и бывшего топ-менеджмента - 12,325%, акционеров "ТАИФа" - 15%.

В процессе слияния с "ТАИФом" объединенная компания была оценена в 1,9 трлн рублей, или $26,8 млрд. Отсюда стоимость 1,9-процентного пакета может находиться в районе $0,5 млрд.

Mubadala СИБУР ТАИФ Леонид Михельсон

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