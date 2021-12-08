"Газпром нефть" просит провести аукционы со спецусловиями на три участка на Ямале

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" попросила правительство выставить три участка Нурминской группы, расположенные в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), на аукцион со специальными условиями, под которые подпадает только сама "Газпром нефть", сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

В качестве спецусловий аукциона предлагается обозначить возможность круглогодичного вывоза углеводородов с Ямала морским путем, а также наличие доступа к Единой системе газоснабжения. В настоящий момент этим условиям соответствует только сама "Газпром нефть". Компания подчеркивает, что участки Нурминской группы обеспечат поддержание добычи газа Новопортовского кластера, являющегося в настоящее время ключевым активом "Газпром нефти" в ЯНАО.

В свое время "Газпром нефть" построила на Ямале нефтеналивной терминал "Ворота Арктики" мощностью 8,9 млн тонн, который позволяет вывозить нефть Новопорта морским путем круглогодично. С 2018 года "Газпром нефть" реализует проект "Газ Ямала" на базе Новопорта, осваивая близлежащие новые газовые месторождения. Недавно компания ввела газопровод мощностью 20 млрд куб м в год, который обеспечит транспортировку газа с Новопортовского месторождения в Единую систему газоснабжения России.

При этом "Газпром нефть" просит правительство скорректировать границы природного заказника регионального значения "Ямальский", на который заходят территории интересующих компанию участков Нурминской группы.

В Минприроды "Интерфаксу" сообщили, что в границах Ямальского заказника в нераспределенном фонде недр остаются 3 участка со значительными запасами углеводородов: Нурминский, Ростовцевский и Среднеямальский. При этом в настоящий момент Роснедрами не ведется работа по подготовке к лицензированию указанных участков, подчеркнули в ведомстве.

Ранее аналогичным образом поступил "НОВАТЭК": в апреле глава компании Леонид Михельсон направил на имя президента РФ Владимира Путина письмо с просьбой предоставить "НОВАТЭКу" Арктическое и Нейтинское месторождения для наполнения ресурсной базой "Обского СПГ". Михельсон просил подготовить аукцион на указанные участки со спецусловиями, под которые подпадал только "НОВАТЭК". При этом участки частично заходили на территорию природного заказника "Ямальский", в результате границы этого заказника были изменены.