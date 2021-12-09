Фондовые рынки США выросли по итогам 3 сессии подряд

S&P 500 закрылся вблизи максимума

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые рынки США выросли в среду по итогам третьей сессии подряд.

Поддержку рынку оказали сообщения, сигнализирующие о том, что новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" может не вызвать такого негативного эффекта на экономику, как это представлялось ранее, пишет MarketWatch. Опубликованные предварительные результаты лабораторных исследований Pfizer и BioNTech в отношении эффективности вакцины против "омикрона" показали, что три дозы обеспечивают уровень защиты от нового штамма, аналогичный двум дозам против обычного вируса CОVID-19.

"Данные показывают, что третья доза BNT162b2 увеличивает нейтрализующие антитела в 25 раз по сравнению с двумя дозами", - говорится в докладе Pfizer и BioNTech. Он был опубликован после того, как ученые из Южной Африки сообщили, что существующая вакцина этих двух компаний вырабатывает лишь малую часть антител, способную бороться с "омикроном".

Другим позитивным моментом для рынка также стал факт принятия инвесторами жесткого настроя Федеральной резервной системы в отношении будущей кредитно-денежной политики США, считают аналитики Swissquote. "В то время как торги по принципу "скупай все", вероятнее всего, продолжатся до конца этой недели, вырисовываются некоторые серьезные риски, не связанные с коронавирусом", - написал аналитик OANDA Джефри Халли в ежедневном комментарии.

В пятницу министерство труда США опубликует данные о динамике потребительских цен в ноябре. "Если инфляция ускорится до 7% или еще больше, это поднимет градус на заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС на следующей неделе", - пояснил аналитик.

Количество открытых вакансий в США в октябре увеличилось на 431 тыс., до 11,033 млн, по сравнению с пересмотренными в сентябре 10,602 млн, показали данные бюро трудовой статистики. Показатель превзошел ожидания аналитиков, предполагавших, что количество открытых вакансий в позапрошлом месяце составит 10,339 млн, сообщает Trading Economics.

Наибольший рост был зафиксирован в секторе гостеприимства и общепита (+45 тыс.) и образовательных услуг (+42 тыс.). В то же время количество открытых вакансий уменьшилось в правительственных ведомствах (-115 тыс.).

Число принятых на работу людей в октябре составило 6,5 млн. Количество уволившихся по различным причинам сократилось до 4,157 млн с 4,362 млн в сентябре.

Акции авиакомпании Southwest Airlines Co. подорожали на 0,1%. Авиаперевозчик улучшил прогноз выручки на четвертый квартал 2021 года на фоне снижения ожидаемых расходов на топливо. Компания ожидает, что её выручка в октябре-декабре будет на 10-15% ниже, чем за аналогичный период 2019 года, тогда как предыдущий прогноз предусматривал сокращение показателя на 15-25%.

Бумаги крупнейшего в мире производителя супов Campbell Soup Co. прибавили в цене 1,7% несмотря на то, что компания зафиксировала снижение прибыли и выручки в первом квартале 2022 финансового года и дала слабый прогноз на фингод в целом.

Капитализация Visa Inc. увеличилась на 0,8%. Компания сообщила о запуске консалтингового сервиса по криптовалютам в рамках расширения сферы деятельности за пределы бизнеса кредитных карт.

Стоимость производителя электроинструментов и техники Stanley Black & Decker выросла на 3,3%. Компания продает подразделения Commercial Electronic Security и Healthcare Security, предоставляющие комплексные решения в области безопасности, шведской Securitas AB за $3,2 млрд.

Акции одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания Kraft Heinz подешевели почти на 4% после того, как инвесткомпания Guggenheim Partners понизила рекомендацию с "покупать" до "нейтрально".

Бумаги поставщика инфраструктуры для электрокаров ChargePoint Holdings потеряли в цене 3,7%. Компания в третьем квартале увеличила чистый убыток больше, чем ожидали эксперты.

Котировки акций онлайн компании в сфере моды Stitch Fix Inc. рухнули почти на 24%. По итогам третьего квартала она зафиксировала результаты, превзошедшие ожидания аналитиков, но дала разочаровывающий прогноз. Wells Fargo понизила прогнозную цену акций компании с $35 до $14 за бумагу.

Стоимость американской корпорации Honeywell International упала на 1,2%. BofA Securities понизила рекомендацию акциям компании с "покупать" до "нейтрально".

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,1% и достиг 35754,75 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 0,3% и закрыл торги на отметке в 4701,21 пункта - вблизи максимума, зафиксированного 18 ноября (4704,54 пункта).

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 0,6% и составило 15786,99 пункта.