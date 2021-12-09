WSJ сообщила, что Deutsche Bank мог нарушить внесудебное соглашение с властями США

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США уведомило Deutsche Bank о том, что немецкий банк мог нарушить ранее заключенное внесудебное соглашение, не сообщив властям о жалобе на работу подразделения, занимающегося инвестициями в сфере ESG, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Жалоба касалась степени использования подразделением DWS Group экологических критериев при управлении активами. Американские регуляторы узнали об этом из октябрьской статьи WSJ, а не от самого банка.

Между тем по условиям сделки с властями, заключенной в январе, Deutsche Bank обязался раскрывать важную информацию и соответствовать иным строгим требованиям. Нарушение обязательств может привести к расторжению соглашения и, в худшем случае, к привлечению к уголовной ответственности.

В январе Deutsche Bank урегулировал претензии властей США, касавшиеся случаев коррупции в других странах и манипулирования рынками, выплатив штраф в размере $130 млн в обмен на прекращение уголовного преследования. По условиям соглашения, банку нужно в течение нескольких лет не вызывать претензий со стороны регуляторов, а также сообщать о любых возникающих проблемах.

Представитель банка, а также Минюст США отклонили просьбу WSJ о комментарии.

Акции Deutsche Bank дешевеют на 2,1% на торгах во Франкфурте в четверг. С начала года капитализация банка выросла на четверть, до 23,51 млрд евро.