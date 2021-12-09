Совет директоров "Роснефти" 17 декабря рассмотрит статус стратегии-2022

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" 17 декабря рассмотрит статус реализации стратегии "Роснефть - 2022", сообщает компания.

Кроме того, планируется утвердить актуализированную долгосрочную программу развития "Роснефти", обсудить предварительные итоги выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год, утвердить план на 2022-2023 годы.

Стратегия "Роснефти" до 2022 года, утвержденная в конце 2017 года, предусматривала, что годовой уровень добычи увеличится в объеме до 30 млн тонн нефти за счет органического роста. Целью компании являлась также добыча 100 млрд куб. метров газа уже к 2020 году.

По итогам 2017 года компания добыла 225,5 млн тонн нефти и 68,4 млрд куб. метров газа. В 2020 году "Роснефть" добыла 204,5 млн тонн нефти и 62,3 млрд куб. метров газа, план на 2021 год предусматривал снижение производства нефти на 5% г/г с учетом продаж хвостовых активов. За 9 месяцев 2021 года, согласно отчету МСФО, было добыто 142,9 млн тонн нефти, что на 7,9% меньше г/г, добыча газа выросла на 2,3%, до 47,8 млрд куб. метров.

Стратегической целью на среднесрочную перспективу компания видела доведение доли нефте- и газохимии до 20% от общего объема перерабатывающих мощностей "Роснефти". В рамках стратегии "Роснефть" планирована проработать вопрос о переходе на холдинговую структуру управления с проработкой пилотного проекта в розничном сегменте, а также создать 25-30% дополнительной капитализации относительно рыночной стоимости в 2017 году. На конец 2017 года капитализация "Роснефти" составляла 3,1 трлн руб., на данный момент 6,1 трлн руб.

Руководство компании говорило, что разрабатывает новую стратегию НК с адаптацией к вызовам энергоперехода и с интеграцией "зеленой повестки" в бизнес.