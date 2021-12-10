В "Газпром нефти" ждут, что спрос и предложение на нефтяном рынке скоро стабилизируются

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Спрос и предложение на рынке нефти в ближайшее время стабилизируются. Такое мнение высказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Если говорить о текущей ситуации, то на данный момент спрос несколько превышает предложение. Но соглашение ОПЕК+ предполагает, что объем добычи продолжит наращиваться. С другой стороны, мы входим в зиму, что означает замедление темпов роста спроса. Дополнительно на половине факторов, отвечающих за спрос, есть неопределенность с новыми штаммами, что скажется на росте спроса. Мы считаем, что в ближайшее время ситуация со спросом и предложением должна стабилизироваться. При этом ОПЕК+ обладает всеми инструментами, чтобы сбалансировать ситуацию на рынке", - сказал он.

Дюков также заявил, что снижать и поднимать добычу нефти непросто, но технические сложности "Газпром нефть" преодолевает успешно.

"Все эти пять лет (действия сделки ОПЕК+ - ИФ) "Газпром нефть" выполняла те квоты, которые передавались Минэнерго. И в настоящий момент объем добычи жидких углеводородов составляет порядка 170 тыс. тонн в сутки. Не могу сказать, что снижать и поднимать добычу нефти - это простая задача, но технические сложности мы преодолеваем, готовы оперативно реагировать на запросы рынка. Мы готовы наращивать добычу в следующем году, и, если у рынка будет возможность эти объемы принять, у "Газпром нефти" будет возможность нарастить добычу на 10%", - сказал Дюков.

Он отметил, что 2020 году всем компаниям было непросто, поскольку пришлось реагировать на падение спроса на нефть из-за коронавируса.

"Но я считаю, что наша компания прошла эту проверку успешно. Безусловно, нам пришлось оптимизировать свой портфель. Да, мы снизили объем инвестиций, но физически объем работ не снизился. Какие-то работы пришлось отложить, но по стратегическим направлениям мы оставили возможность возобновить проекты, которые дадут добычу в будущем. В начале этого года мы решили активизировать работы, что сейчас позволяет нам наращивать добычу в этом году и позволит увеличить в следующем году"", - подчеркнул Дюков.