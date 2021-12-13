Рынок акций РФ открыл утренние торги ростом индекса МосБиржи на 0,7%

Лидируют "ФосАгро" и Сбербанк

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник коррекционным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $76 за баррель, растут металлы) в преддверии заседаний на неделе ключевых центробанков, сдерживающим фактором остается геополитическая напряженность вокруг России. Индекс МосБиржи, рассчитываемый на утренней сессии, за минуту торгов вырос на 0,7% во главе с бумагами "ФосАгро" и Сбербанка.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3786,18 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,5%.

Доллар снизился до 73,34 рубля (-0,31 рубля).

Отказ американской администрации признавать обозначенные президентом РФ "красные линии" является концептуальным разногласием в американо-российских отношениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, нагнетание информационной напряженности вокруг якобы возможного вторжения России на Украину направлено на то, чтобы представить Москву в образе потенциального агрессора.

В начале декабря президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов об обозначенных Путиным "красных линиях", сказал, что "не приемлет ничьих красных линий".

Ранее российский президент на форуме "Россия зовет" сказал, что "красными линиями" для России станут размещение на Украине иностранного оружия и угрозы безопасности РФ.

Главы МИД стран G7 в минувшее воскресенье призвали Россию придерживаться международных обязательств и транспарентности военной активности, предупредили о серьезных последствиях в случае нападения на Украину.

Акционеры "ФосАгро" (+1,5%, до 5648 рублей) одобрили выплату дивидендов за III квартал в размере 234 рубля на акцию (78 рублей на GDR), сообщила в пятницу компания. Общая сумма выплат составит 30,3 млрд рублей, что почти в 1,5 раза превышает FCF компании за III квартал (20,7 млрд рублей). Реестр для получения дивидендов закроется 20 декабря.

Также подорожали акции Сбербанка (+1,4% и +0,9% "префы"), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Аэрофлота" (+1,1%), "ММК" (+1,1%), "РусГидро" (+1,1%), UC Rusal (+1,1%), "АЛРОСА" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "Роснефти" (+1%), "Норникеля" (+1%), "Магнита" (+1%), "Татнефти" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,3% "префы"), "Московской Биржи" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), ВТБ (+0,2%), АФК "Система" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Подешевели акции "Северстали" (-4,7%), "Яндекса" (-0,7%), Polymetal (-0,3%), "МТС" (-0,2%), расписки TCS Group (-0,1%), OZON (-0,1%).

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,6-1%, при этом обновил исторический максимум S&P500 (+1%, до 4712 пунктов). За неделю S&P500 прибавил 3,8%, Nasdaq вырос на 3,6%, что стало самым существенным подъемом с февраля. Dow Jones за неделю прибавил 4% - максимальный прирост с марта, сообщает MarketWatch.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре выросли на 6,8% в годовом выражении -максимум с 1982 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 6,2% месяцем ранее и совпала с прогнозами аналитиков, опрошенных Bloomberg.

Усиление инфляции сигнализируют о вероятном быстром сворачивании программы выкупа активов Федрезервом, однако рынок акций вырос на надеждах инвесторов, что темпы роста цен уже достигли или вплотную приблизились к пиковым значениям. Показатель CPI остается выше целевой отметки Федрезерва в 2% уже девятый месяц подряд.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 4,9% за год, что стало самым значительным скачком с июня 1991 года.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в декабре вырос до 70,4 пункта, при прогнозах снижения до 67,1 пункта с ноябрьского значения 67,4 пункта, которое было минимальным за 10 лет, сообщил Trading Economics.

При этом инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) в текущем месяце остались на уровне 4,9%, на долгосрочную перспективу (5 лет) - на уровне 3%.

В Азии биржи в понедельник также растут (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite прибавляет 1%, гонконгский Hang Seng растет на 1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,4%).

Нефтяной рынок в понедельник также продолжает подъем, инвесторы продолжают внимательно следить за ситуацией, связанной с распространением нового штамма COVID-19 "омикрон" и ожидают на неделе заседаний Федрезерва США и Банка Англии. Цена Brent находится более чем на $1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК в понедельник составила $76,07 за баррель (+1,2% и +1% в пятницу), январская цена WTI - $72,62 за баррель (+1,3% и +1% в пятницу).