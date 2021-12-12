Главы МИД G7 предупредили РФ о "тяжелых последствиях" в случае нападения на Украину

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Главы МИД стран "большой семерки" (G7) в воскресенье призвали Россию придерживаться международных обязательств и транспарентности военной активности, предупредили о серьезных последствиях в случае нападения на Украину.

Об этом говорится в заявлении, выпущенном по итогам встречи в Ливерпуле.

"Любое применение силы для изменения границ запрещено международным правом. Россия не должна сомневаться, что любая военная агрессия в отношении Украины повлечет в ответ серьезные последствия и значительную цену", - сказано в документе.

Страны также призвали РФ "снизить уровень эскалации, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства".

Встреча глав МИД стран G7 проходит на выходных в Ливерпуле на фоне обострения международной обстановки, связанной с обеспокоенностью Запада в связи с перемещениями российских военных на границе с Украиной. Западные страны считают, что Россия может планировать вторжение на Украину и грозят санкциями в случае, если это произойдет.