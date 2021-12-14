Рынок акций РФ открылся во вторник снижением индекса МосБиржи на 6,4%

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением blue chips, отыгрывая как сохраняющиеся геополитические риски, так и наметившееся ухудшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках на фоне возросших опасений негативного влияния нового штамма коронавирусной инфекции на мировую экономику; при этом индекс МосБиржи упал почти до 3353 пунктов, минимума с конца февраля.

Акции "Русала", "Газпрома", АФК "Система" рухнули в начале торгов на "Московской бирже" во вторник на 8-14% на фоне общего падения фондового рынка РФ; индекс МосБиржи упал на 6,4%.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение российских акций в начале торгов вторника связано как с ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, так и с сохраняющимися геополитическими рисками, которые накануне привели к резкому падению российских акций. По итогам торгов понедельника индекс МосБиржи упал до 3618,31 пункта (-3,8%), индекс РТС - до 1548,09 пункта (-4%).

Среди причин заметного падения аналитики также называют относительно низкую ликвидность рынка с учетом более раннего начала торгов на "Московской бирже" (с 7 часов утра по МСК), когда многие крупные участники рынка еще активно не торгуют. Свою негативную роль мог также сыграть и такой фактор, как принудительное закрытие позиций ряда участников рынка в связи с наступлением "маржин-колов".

Отказ американской администрации признавать обозначенные президентом РФ "красные линии" является концептуальным разногласием в американо-российских отношениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, нагнетание информационной напряженности вокруг якобы возможного вторжения России на Украину направлено на то, чтобы представить Москву в образе потенциального агрессора. Ранее российский президент на форуме "Россия зовет!" сказал, что "красными линиями" для России станут размещение на Украине иностранного оружия и угрозы безопасности РФ. В начале декабря президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов об обозначенных Путиным "красных линиях", сказал, что "не приемлет ничьих красных линий".

В свою очередь главы МИД стран G7 в минувшее воскресенье призвали Россию придерживаться международных обязательств и транспарентности военной активности, предупредили о серьезных последствиях в случае нападения на Украину.

Американский фондовый рынок закрыл первые торги этой недели снижением. Индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 максимально упали с 1 декабря. На инвесторов продолжает оказывать давление ситуация с распространением нового штамма CОVID-19 "омикрон" в мире и потенциальное снижение экономической активности из-за этого. Кроме того, трейдеры также ждут двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой неделе. Ожидается, что ФРС объявит об ускорении темпов сворачивания программы выкупа активов в ответ на продолжающееся инфляционное давление. Рынок также будет отслеживать потенциальные подсказки того, намерен ли ФРС повысить процентную ставку в ближайшем будущем.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром также демонстрируют негативную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,81%, китайский CSI 300 снижается на 0,38%, гонконгский Hang Seng - на 1,26%, южнокорейский Kospi - на 0,77%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 демонстрирует плавное повышение на 0,18% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о возможной стабилизации ситуации на фондовом рынке США во вторник.

В свою очередь цены на нефть также снижаются в ходе утренних торгов 14 декабря. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,04 за баррель, что на 0,47% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $70,92 за баррель, снизившись на 0,52% по отношению к закрытию 13 декабря.