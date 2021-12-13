Индекс МосБиржи опустился в понедельник ниже 3700 пунктов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок акций днем в понедельник дрейфует в "минусе" под давлением распродаж из-за геополитической напряженности вокруг России и угрозы западных санкций в случае нападения на Украину, индекс МосБиржи опустился ниже отметки 3700 пунктов впервые с 20 июля.

К 15:38 индекс МосБиржи снижался на 1,66%, до 3696,85 пункта, индекс РТС опускался на 1,52%, до 1587,76 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 5,1%.

Отказ американской администрации признавать обозначенные президентом России "красные линии" является концептуальным разногласием в американо-российских отношениях, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, нагнетание информационной напряженности вокруг якобы возможного вторжения России на Украину направлено на то, чтобы представить Москву в образе потенциального агрессора.

В начале декабря президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов об обозначенных Путиным "красных линиях", сказал, что "не приемлет ничьих красных линий". До этого Путин говорил, что "красными линиями" для России станут размещение на Украине иностранного оружия и угрозы безопасности России.

Главы МИД стран G7 в минувшее воскресенье призвали Россию придерживаться международных обязательств и транспарентности военной активности, предупредили о серьезных последствиях в случае нападения на Украину.

На этом фоне подешевели акции "Северстали" (-5,1%), расписки TCS Group Holding (-3,7%) и OZON (-1,7%), ценные бумаги ВТБ (-3%), "Интер РАО" (-2,6%), "Газпрома" (-2,5%), АФК "Система" (-2,4%), "Яндекса" (-2,4%), "АЛРОСА" (-2,2%), "Татнефти" (-2,2%), "МТС" (-1,9%), Сбербанка (-1,4%, "префы" подешевели на 1,6%), "Норникеля" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "ММК" (-1,2%), "РусГидро" (-1,2%), "Московской биржи" (-1,1%), "Газпром нефти" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "НЛМК" (-0,8%), UC Rusal (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

Подорожали акции "Магнита" (+0,2%) и "Полюса" (+0,1%).