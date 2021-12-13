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ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть и поставок из стран не-ОПЕК в 2021-2022 годы

Влияние "омикрона" на сырьевые рынки будет слабым и краткосрочным, считают в организации

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - ОПЕК в своем ежемесячном отчете сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021 году в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/с) - до 96,63 млн б/с.

На 2022 год остаётся оценка роста спроса в объеме 4,15 млн б/с - до 100,79 млн б/с.

В то же время аналитики ОПЕК повысили на 190 тыс. б/с оценку спроса за 2020 год на 190 тыс. б/с - до 90,98 млн б/с, а в I кв. 2021 года увеличили прогноз почти на 1 млн б/с - до 93,8 млн б/с и на 60 тыс. б/с - во II кв. В III кв. оценка понижена на 230 тыс. б/с, в IV кв. - неизменна.

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"Спрос на нефть был скорректирован с повышением в первом полугодии 2021 года на фоне более высоких, чем ожидалось, показателей потребления топлива для транспортных средств в странах ОЭСР и пересмотрен в сторону понижения в III кв. 2021 года в связи с увеличением числа случаев COVID-19, более слабым промышленным производством в Китае и более медленным восстановлением спроса на топливо в Индии", - поясняет ОПЕК.

На I кв. 2022 года эксперты ОПЕК повысили оценку спроса на 1,1 млн б/с, на II кв. 2022 года - понизили на 110 тыс. б/с, в III кв. 2022 года снижение составило 220 тыс. б/с, в IV кв. - прогноз почти неизменен. В результате за счет изменения оценки спроса в 2021 году темп роста спроса на 2022 год сохранился на том же уровне - 4,15 млн б/с - до 100,79 млн б/с.

"Некоторое восстановление, ранее ожидавшееся в IV кв. 2021 года, было перенесено на I кв. 2022 года, после чего следует более устойчивое восстановление в течение второго полугодия 2022 года. Более того, влияние нового варианта Omicron, по прогнозам, будет слабым и краткосрочным, поскольку мир становится лучше подготовленным для борьбы с COVID-19 и связанными с ним проблемами", - пишут эксперты.

Темпы роста предложения в странах, не входящих в ОПЕК, по оценке организации, в 2022 году также в целом не изменятся и составят 3 млн б/с - до 66,7 млн б/с.

ОПЕК

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