Рынок акций РФ показал рекордное падение индекса МосБиржи с апреля 2020 г.

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник ускорил падение под давлением распродаж из-за геополитической напряженности вокруг России и угрозы западных санкций в случае агрессии РФ против Украины; индексы откатились к уровням мая, причем падение индекса МосБиржи стало рекордным с апреля 2020 года.

По итогам торгов индекс МосБиржи упал до 3 618,31 пункта (-3,8%, утром индекс поднимался выше 3 794 пункта), индекс РТС – до 1 548,09 пункта (-4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 7,2%.

Доллар вырос до 73,63 рубля (+0,26 рубля).

Отказ американской администрации признавать обозначенные президентом РФ "красные линии" является концептуальным разногласием в американо-российских отношениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, нагнетание информационной напряженности вокруг якобы возможного вторжения России на Украину направлено на то, чтобы представить Москву в образе потенциального агрессора. Ранее российский президент на форуме "Россия зовет!" сказал, что "красными линиями" для России станут размещение на Украине иностранного оружия и угрозы безопасности РФ.

В начале декабря президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов об обозначенных Путиным "красных линиях", сказал, что "не приемлет ничьих красных линий".

В свою очередь главы МИД стран G7 в минувшее воскресенье призвали Россию придерживаться международных обязательств и транспарентности военной активности, предупредили о серьезных последствиях в случае нападения на Украину.

Подешевели после отсечки на бирже дивидендов акции "Северстали" (-6,4%, до 1487 рублей; дивиденды за III квартал - 85,93 рубля на акцию).

Также упали расписки VK (ранее Mail.ru) (-7,2%), TCS Group (-6,4%), акции "Россетей" (-6,2%), ВТБ (-5,3%), "АЛРОСА" (-5,1%), "Татнефти" (-4,7%), Сбербанка (-4,2% и -4% "префы"), АФК "Система" (-4,2%), "Газпрома" (-4,1%, до 317,35 рубля), "НОВАТЭКа" (-4,1%), "Роснефти" (-4%), "Норникеля" (-4%), "Интер РАО" (-3,9%), "Яндекса" (-3,9%), расписки OZON (-3,3%), бумаги "НЛМК" (-3,2%), ПАО "Полюс" (-3,2%), "ЛУКОЙЛа" (-3,1%), "МТС" (-3%), "ММК" (-2,8%), "Сургутнефтегаза" (-2,7% и -1,8% "префы"), "РусГидро" (-2,5%), "Магнита" (-2,4%), UC Rusal (-2,1%), Polymetal (-2%), "Московской биржи" (-1,8%), "Аэрофлота" (-1,5%), "Газпром нефти" (-1,3%).

Также снизились акции "ФосАгро" (-1,6%, до 5480 рублей), хотя днем бумаги росли, отыгрывая новости об одобрении акционерами выплаты дивидендов за III квартал в размере 234 рубля на акцию (78 рублей на GDR). Общая сумма выплат составит 30,3 млрд рублей, что почти в 1,5 раза превышает FCF компании за III квартал (20,7 млрд рублей), реестр для получения дивидендов закроется 20 декабря, сообщила в пятницу компания.

Как отмечает старший портфельный управляющий "Сбер управление активами" Дмитрий Постоленко, волатильность на российском рынке усилилась, инвесторы продолжили распродавать бумаги под давлением геополитического фактора. Негатива добавили новости касаемо перспектив запуска "Северного потока 2".

Нефть Brent ушла ниже $75 за баррель после отчета ОПЕК. Из положительных факторов, влияющих на нефтяные котировки, стоит отметить рост потребления в странах ОЭСР, однако ОПЕК отметила медленное восстановление спроса в основных странах-потребителях, Индии и Китае, на фоне роста заражений COVID-19. В ближайшее время коридор $73-76 за баррель Brent не теряет актуальности.

Дальнейшая динамика акций будет определяться спросом инвесторов на рискованные активы и геополитической премией. В фокусе участников рынка отношения между Россией и Украиной. Конкретики о переговорах России и ключевых стран НАТО по вопросам безопасности пока тоже не появилось. Во вторник ожидается смешанная динамика на российских фондовых площадках, краткосрочный ориентир по индексу МосБиржи составляет 3620-3750 пунктов, по индексу РТС - 1540-1620 пунктов, считает эксперт.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в "Большой семерке" на выходных предупредили о "масштабных последствиях" для РФ в случае вторжения на Украину. "Газпром" падал сильнее своих конкурентов ввиду новых высказываний представителей США и Европы, связанных с перспективами запуска "Северного потока 2". В частности, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что трубопровод пока не может быть введен в эксплуатацию в ЕС, поскольку не соответствует требованиям энергетического законодательства.

По мнению старшего аналитика ИК "Русс-инвест" Романа Блинова, "продажи на российском рынке, судя по всему, обеспечиваются сохранением геополитической напряженности. Конкретики по возможному саммиту России и стран НАТО, о котором говорилось на прошлой неделе, пока не появилось, что заставляет инвесторов нервничать. Кроме того, в Белоруссии заявили о возможном перекрытии транзита газа в Европу при отсутствии иных методов ответа на санкции. Для нас будут крайне важны те значения, которые сформируются в основных российских индексах по итогам текущей недели". Эта неделя крайне значима для всех инвесторов, как глобальных, так и для локальных российских игроков. Вечером в среду станет известно решение Федрезерва по ставке и дальнейшей монетарной политике. Есть шансы, что текущее снижение российского фондового рынка носит локальный характер и не превратится в продолжительный обвал, отмечает аналитик.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин также полагает, что основное давление на российские акции продолжает оказывать геополитическая неопределенность, которая отпугивает иностранных инвесторов. Об этом свидетельствуют распродажи в бумагах, которые традиционно пользуются спросом у нерезидентов, прежде всего, обыкновенные акции Сбербанка и "Газпрома".

Дополнительные риски связаны с итогами заседания ФРС в среду и ЕЦБ в четверг, а также реакцией на них рынков. Ближайшая поддержка у индекса МосБиржи находится теперь на уровне 3600 пунктов, для индекса РТС - на 1522 пунктах.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что отскоки рынка акций РФ вверх стоит использовать для сокращения длинных позиций.

В целом ситуация остается печальной, рынок выглядит слабо и не показывает уверенности, как внешние фондовые площадки. На рынке акций РФ идет полноценная нисходящая коррекция, и пока трудно сказать, когда она закончится, считает аналитик.

Давление на российские акции также оказывают ожидания заседания совета директоров ЦБ РФ по ставке в пятницу. Повышение ставки даже на процентный пункт не станет сюрпризом для рынка, но, скорее всего, дальнейшая риторика регулятора будет говорить о том, что цикл повышения ставки далеко не закончен. Так что и с этой стороны позитива российские акции не получат, считает Антонов.

В Азии биржи акций в понедельник выросли (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), но развернулась вниз Европа (индексы FTSE, CAC 40 просели на 0,7%, DAX сократил прирост до 0,1%), снижаются Штаты (основные индексы теряют 0,5-0,8%).

Трейдеры на этой неделе ждут заседаний крупных мировых центробанков, включая Европейский центральный банк (ЕЦБ), Банк Англии и Федеральную резервную систему (ФРС) США.

Согласно вышедшим в минувшую пятницу данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре выросли на 6,8% в годовом выражении - максимум с 1982 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 6,2% месяцем ранее и совпала с прогнозами аналитиков, опрошенных Bloomberg.

Усиление инфляции сигнализирует о вероятном быстром сворачивании программы выкупа активов Федрезервом, однако рынок акций США первоначально вырос в пятницу на надеждах инвесторов, что темпы роста цен уже достигли или вплотную приблизились к пиковым значениям. Показатель CPI остается выше целевой отметки Федрезерва в 2% уже девятый месяц подряд.

Нефть

Нефтяной рынок в понедельник растерял весь утренний рост, инвесторы следят за ситуацией, связанной с распространением нового штамма COVID-19 "омикрон" и ожидают на неделе заседаний центробанков.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в понедельник составила $75,18 за баррель (+0,04% и +1% в пятницу), январская цена WTI - $71,79 а баррель (+0,2% и +1% в пятницу).

Основными факторами, оказывающими влияние на рынок, являются распространение нового штамма COVID-19 "омикрон", политика ОПЕК+, направленная на контроль рынка через определение уровня добычи нефти, а также скоординированные действия основных нефтепотребляющих стран по сокращению своих стратегических резервов для борьбы с ростом цен на нефть. Министерство энергетики США планирует с 17 декабря начать продажу 18 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR). Первые поставки из хранилищ SPR Bryan Mound, West Hackberry и Bayou Choctaw объемом 4,8 млн баррелей нефти будут осуществлены для компании ExxonMobil, говорится в сообщении Минэнерго.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели после отсечки дивидендов акции "Акрона" (-10%, до 12102 рубля; дивиденды за 9 месяцев - 720 рублей на акцию), также просели акции "Ижстали" (-11,1% и -9,5% "префы"), ПАО "Мультисистема" (-9%), "ИК Русс-инвест" (-8,2%), "Росгосстраха" (-7,8%), "Белона" (-7,2%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+7,2%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+5,4%), ПАО "Фармсинтез" (+4,3%), "ВСМПО-Ависма" (+2,7%), "Квадры" (+2,2%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (+1,9%), ПАО "СПБ Биржа" (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 149,3 млрд рублей (из них 38,08 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 36,7 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 8,924 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").