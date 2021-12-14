Рынок акций РФ после утреннего обвала стабилизировался с открытием основной сессии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после утреннего обвала на 6,4% по индексу МосБиржи стабилизировался с открытием основной сессии Московской биржи, снижение индексов к 10:30 по Москве составило всего 0,1-0,3%.

К 10:30 индекс МосБиржи составил 3605,53 пункта (-0,35%), индекс РТС - 1545,82 пункта (-0,15%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 2,6%.

Подешевели акции "Русала" (-2,6%), "Норникеля" (-2%), "НЛМК" (-1,8%), "АЛРОСА" (-1,4%), "МТС" (-1,4%), "ММК" (-1,4%), "Магнита" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1%, "префы" потеряли в цене 1,8%), Polymetal (-1%), Московской биржи (-0,9%), "Северстали" (-0,9%), ВТБ (-0,9%), "Интер РАО" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), АФК "Система" (-0,6%), Сбербанка (-0,5%, "префы" снизились на 0,2%), "Газпрома" (-0,4%), "РусГидро" (-0,1%), расписки OZON (-0,9%).

Подорожали расписки TCS Group Holding (+1,7%), а также акции "Яндекса" (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Полюса" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:30 составил 64,86 млрд рублей (из них 21,29 млрд рублей пришлось на ценные бумаги "Газпрома", 14,66 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 5,38 млрд рублей на бумаги "Норникеля").

В первые полчаса утренней торговой сессии на Московской бирже (с 7:00 до 7:30) на рынке российских акций произошел обвал при стабильном курсе рубля. На пике падения индекс МосБиржи опускался до 3353 пунктов (-6,4%) - уровень конца февраля, а снижение отдельных "голубых фишек", в том числе акций "Газпрома", "Русала", "Норникеля", "Роснефти", АФК "Система" достигало 8-15%. После этого на рынке наметился отскок и к 10:00 мск (время открытия основной дневной сессии биржи) снижение индексов составляло всего 1,5-2%; в последующие полчаса рынок продолжил восстанавливаться.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", обвал российских акций в начале утренних торгов вторника был связан, прежде всего, с сохраняющимися геополитическими рисками, которые накануне также привели к резкому падению рынка. По итогам понедельника индекс МосБиржи упал до 3618,31 пункта (-3,8%), индекс РТС - до 1548,09 пункта (-4%). Кроме того, дополнительное давление на отечественный рынок 14 декабря оказало наметившееся ухудшение ситуации на мировых рынках капитала на фоне возросших опасений негативного влияния нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон" на мировую экономику.

Среди причин заметного падения аналитики также называют относительно низкую ликвидность рынка с учетом более раннего начала торгов на Московской бирже (с 7 часов утра по по Москве), когда многие крупные российские участники рынка еще активно не торгуют. Свою негативную роль мог также сыграть и такой фактор, как принудительное закрытие позиций ряда участников рынка в связи с наступлением "маржин-колов" или "стоп-лоссов".