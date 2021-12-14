Утренний "стакан" на Мосбирже еще наполовину пуст. Обобщение

Фото: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Ждать проверки работы утренней сессии на "Московской бирже" профучастникам и инвесторам пришлось недолго: во вторник в первые полчаса утренних торгов произошел обвал на рынке акций, индекс МосБиржи опускался к уровням февраля. Опрошенные "Интерфаксом" брокеры считают, что ситуация с утренними падениями рынка, особенно на фоне усиливающихся геополитических рисков, может повториться – "стакан" в утренней торговой сессии еще недостаточно глубокий, и ликвидности для обработки заявок на продажу не хватает. Однако участники рынка надеются, что крупные инвесторы и маркет-мейкеры смогут выстроить свои процессы для участия в торгах с 7 утра и сократить волатильность утренней сессии.

Что случилось?

Во вторник на утренней сессии произошел резкий провал российского рынка акций: на торгах с 7:00 по 7:30 по Москве на "Мосбирже" снижение отдельных "голубых фишек", в том числе акций "Газпрома", "Русала", АФК "Система", достигало 8-15%. На пике падения индекс МосБиржи опускался до 3 353 пункта (-6,4%), то есть до уровня конца февраля 2021 года. После этого на рынке наметился отскок, и к 10 утра снижение индексов составляло уже 1,5-2%.

По словам руководителя департамента инвестиционной аналитики "Тинькофф Инвестиций" Кирилла Комарова, такое падение во многом было обусловлено синхронизацией российского рынка с настроениями на западных площадках. "Вчера в США значительное падение испытали многие ETF на развивающиеся рынки. Такое поведение западных инвесторов в отношении рынков развивающихся стран обусловлено растущей тревожностью инвесторов из-за риска ускорения ужесточения монетарной политики в США, что провоцирует risk-off на рынках. А в случае России ситуация усугубляется еще и геополитическими рисками", - считает он.

При этом пенять на нерезидентов не стоит, отмечают аналитики. "Никто не знает, продавали ли бумаги зарубежные инвесторы или наши. Вероятность версии про зарубежных инвесторов снижает тот факт, что в Лондоне было еще совсем рано, а в США – ночь", - говорит стратег по рынку акций SberCIB Дмитрий Макаров.

На утренних торгах ликвидность рынка пока очень небольшая, что не должно вызывать удивления с учетом того, что эта сессия только недавно была введена ("Мосбиржа" запустила утренние торги на рынке акций 6 декабря), объясняет главный аналитик "Алор брокера" Алексей Антонов. При этом основную массу участников торгов составляют активные спекулянты, большинство из которых торгуют с "плечами". "Сегодня с утра у кого-то просто сдали нервы, и к его продажам присоединились другие. У тех же, кто стоял в лонг, начали срабатывать стопы и маржин-коллы, что лишь усилило падение, превратившееся в обвал. И далеко не факт, что инициаторами распродаж были нерезиденты", - говорит он.

Начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин согласен – сработал эффект маржин-коллов. Если в предыдущий день рынок сильно упал и закрывался на минимумах, то на следующий день в первые часы акции традиционно ускоряются на фоне принудительного дозакрытия длинных маржинальных позиций участников. Только сейчас все это было помножено на низкую ликвидность утренней сессии, которая стартовала в бумагах индекса МосБиржи на прошлой неделе.

"В результате мы получили неконтролируемое падение, в рамках которого индекс МосБиржи падал в моменте на 7%. При этом никаких фундаментальных оснований для подобного падения не появлялось. Фактор геополитики давит на рынки, однако отклонение на 7% за два часа без новостей – это явно аномалия", - отмечает он.

Кто виноват?

Столь масштабное падение – это во многом результат пустых биржевых "стаканов", говорят аналитики. "Ликвидности для обработки заявок на продажу не хватало. Если бы это была основная дневная сессия, то, возможно, масштаб падения был бы меньше. Риск повторения таких историй достаточно высок в будущем", - поясняет Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".

По словам Дмитрия Макарова из SberCIB, судя по всему, в период ранних торгов отсутствовали маркет-мейкеры, которые могли бы поддержать рынок ликвидностью. "Почему так сложилось – большой вопрос, вариантов ответа на который очень много: от технического сбоя до человеческого фактора. В дальнейшем такое может легко повториться, если не будет поддержки маркет-мейкера", - говорит он.

В свою очередь на "Московской бирже" заверили, что торговой площадкой предусмотрены несколько уровней обеспечения и защиты ликвидности в утренние часы: аукцион открытия, специальная маркет-мейкерская программа для утренних торгов, где были маркет-мейкеры и исполняли обязательства, механизм ограничения агрессивности рыночных заявок, ограничение на расширение ценовых коридоров.

"Сегодня утром на бирже прошли очень значительные объемы – свыше 40 млрд рублей, это более трети среднедневного объема. Волатильность и объем на утренней торговой сессии по своей концентрации были существенно выше средних даже по основной сессии, что привело к большому давлению на рынок. Все крупные участники рынка участвуют в утренних торгах, активные операции совершались через более чем 50 участников рынка", - сказал представитель биржи.

По словам главного исполнительного директора "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимира Потапова, результаты утренней торговой сессии отразили ещё недостаточную глубину "стакана" в условиях сильных движений на рынке. Срабатывание стоп-приказов у игроков усилило глубину просадки сегодня.

Профучастники отмечают, что в целом риски повторения утренних падений сохраняются, однако во многом это обусловлено общей неординарной ситуацией на рынке в условиях жесткой антироссийской риторики со стороны Запада и, как следствие, крайне высокой нервозности инвесторов – как российских, так и зарубежных. При этом по мере стабилизации ситуации на рынке, при отсутствии новых порций геополитического негатива, и утренние торги будут проходить более спокойно.

"Чем менее ликвидный рынок – тем, как правило, выше волатильность. Такое и раньше наблюдалось. Однако нельзя сказать, что проблема носит острый характер. Сильное отклонение цены в неликвидный период больше характерно для ситуации, когда этому предшествовало длительное или сильное отклонение цены, как вчера. На спокойном рынке (т.е. в большинстве случаев) этот эффект не проявляется", - отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Заместитель генерального директора по брокерскому обслуживанию "Региона" Максим Ромодин надеется, что эта ситуация носит временный характер, пока все крупные инвесторы и маркет-мейкеры настраивают свои процессы для участия в торгах с 7 утра. "На фоне присутствия ограниченного количества участников некоторое время вполне возможна повышенная волатильность на утренней сессии", - говорит он.

Такая ситуация вполне может продолжиться в будущем, но недолго, согласен Алексей Антонов из "Алор брокера". Высокая волатильность обязательно привлечет новых участников торгов, а с ними на рынок придет ликвидность и уменьшение амплитуд колебаний. "В целом же начало утренних торгов – абсолютно мудрое решение "Московской биржи", которое пойдет только во благо развития российского фондового рынка", - отмечает он.