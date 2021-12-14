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Отраслевые союзы АПК РФ обещают в 2022 году рост производства и экспорта продукции

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Главы ряда отраслевых союзов АПК РФ рассчитывают, что принятые в этом году меры господдержки их отраслей позволят в 2022 году увеличить производство и экспорт продукции.

"Рассчитываем, что в 2022 году посевные площади под сахарной свеклой будут расширены до 1100 тыс. га. Это позволит увеличить производство сахара и сформировать достаточные товарные запасы для того, чтобы полностью отказаться от импорта уже во втором полугодии 2022 года, а в будущем - восстановить позиции по экспорту российского сахара", - сказал журналистам председатель Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин, комментируя выступление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева на правчасе в Госдуме.

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Он напомнил, что и в этом году площади под свеклой были увеличены на 8%. Однако на качество урожая серьезно повлияли неблагоприятные погодные условия. "Несмотря на это, объемы производства cвекловичного сахара в текущем сезоне в совокупности с импортными поставками белого сахара и сахара-сырца в рамках утвержденной Советом ЕЭК квоты (не более 300 тыс. тонн до 31 августа 2022 года - ИФ) позволят полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка", - сказал он.

Как заявил директор Масложирового союза Михаил Мальцев, сбор масличных культур в этом году на 5,5% превысит рекорд 2019 года и составит 23,7 млн тонн. Ограничение экспорта этих культур приведет к максимальной загрузке отечественных перерабатывающих мощностей и даст возможность нарастить экспорт готовой продукции в 2022 году. "Согласно нашим прогнозам, поставки за рубеж вырастут до 11 млн тонн", - сказал он.

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На сохранение и рост господдержки в 2022 году рассчитывают в Национальном плодоовощном союзе.

Как напомнил директор союза Михаил Глушков, для поддержки отрасли в минувшем сентябре было принято решение о субсидировании производства овощей в закрытом грунте путем предоставления средств на тонну произведенной и реализованной продукции. "Это мера, по сути, является адресной: субсидии получат тепличные комплексы, которые производят овощи круглый год и несут повышенные операционные затраты. Денежные средства начнут предоставляться с 2022 года", - сказал он.

По его прогнозу, в этом году производство тепличных овощей превысит 1,55 млн тонн. В прошлом году этот показатель составлял 1,49 млн тонн. Кроме этого, в этом году импорт огурцов снизился на 32%, томатов - на 17%.

Россия

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