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Глава Роснедр призвал создать суверенный аудит рынка полезных ископаемых

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - России необходимо стремиться к созданию суверенного аудита на рынке полезных ископаемых. Об этом заявил глава Роснедр Евгений Петров на заседании круглого стола "Национальный аудит запасов: трансформация компетенций и бизнес-процессов в недропользовании".

Он также призвал бороться с доминированием американских компаний в аудите запасов на этом рынке.

"Сделка, которую российские добывающие компании заключают с американскими аудиторами, фундаментально ассиметрична и не справедлива. Мы получаем техническую услугу, но расплачиваемся за нее фактически стратегическими рисками... Известен случай, когда очень крупная российская компания обратилась в российский банк, находящийся под санкциями, а тот потребовал аудит запасов от американской большой четверки. Согласитесь, это беспрецедентно", - сказал он.

"Поэтому так остро возникает вопрос суверенного аудита", - добавил Петров. И Россия сегодня находится в наилучшей позиции, чтобы этот процесс возглавить, считает он.

"Россия обладает всей научной и методологической базой, у нас очень проработанные классификации запасов, которой нет ни у одной из стран Азии, Африки, Латинской Америки", - подчеркнул глава Роснедр.

Евгений Петров Роснедра

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