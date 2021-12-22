ООН поддержала идею России о создании суверенного аудита запасов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Организация объединенных наций (ООН) дала положительную оценку инициативе России по созданию суверенной системы аудита запасов полезных ископаемых. Об этом сообщил журналистам глава Роснедр Евгений Петров.

"У нас в феврале очередная сессия (с ООН по обсуждению идеи РФ о суверенных запасах - ИФ). ООН положительно оценивает (эту идею - ИФ). Более того, мы уже готовим документы активно. Это открытая работа, просто мы ее не особо афишируем", - сказал он.

Петров пояснил, что система суверенного аудита РФ будет действовать в рамках ООН. "Это будет рамочная классификация, которая будет гармонизироваться всеми классификациями, и ее результаты будут признаваться на международной арене, ну и Международным банком", - отметил глава Роснедр.

Ранее Петров призывал бороться с доминированием американских компаний в аудите запасов на рынке полезных ископаемых. Он отмечал, что РФ сегодня находится в наилучшей позиции, чтобы этот процесс возглавить. "Россия обладает всей научной и методологической базой, у нас очень проработанные классификации запасов, которой нет ни у одной из стран Азии, Африки, Латинской Америки", - подчеркнул глава Роснедр.