"Делимобиль" не исключил возможности листинга через слияние со SPAC

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Основатель и основной акционер Delimobil Holding Винченцо Трани допустил возможность получения компанией публичного статуса через слияние со SPAC. Его слова приводятся в сообщении холдинга.

При этом Трани также не исключает вариант проведения IPO.

"Устойчивый рост нашей компании позволяет нам рассматривать все варианты будущего развития компании, в том числе возможности привлечения капитала для расширения нашего бизнеса", - уточнил он.

Delimobil Holding в начале ноября отложил IPO из-за рыночных условий. Одной из причин переноса назвали геополитическую напряженность.

В рамках IPO планировалось разместить 20 млн ADS холдинга, каждая из которых соответствует двум обыкновенным акциям. Ценовой диапазон размещения составлял $10-12 за одну ADS. Таким образом, компания в ходе размещения могла привлечь $200-240 млн.

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