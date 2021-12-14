Рубль вечером продолжает умеренно дешеветь к доллару и евро

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро умеренно укрепляются на Московской бирже во вторник вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне общемирового уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам из-за беспокойства по поводу распространения нового штамма коронавируса "омикрон" и в преддверии заседаний центробанков крупнейших экономик мира на этой неделе.

Курс доллара составил 73,68 руб. в 19:00 по московскому времени, что на 18,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,07 руб., подорожав на 13,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,11 копейки - до 77,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах на фоне общемирового снижения интереса к риску. На участников рынков по-прежнему оказывает негативное влияние распространение нового штамма коронавируса "омикрон", поэтому сообщения о введении новых ограничений в различных странах способствуют усилению продаж на большинстве рынков мира.

Великобритания и Норвегия ужесточили эпидемиологические ограничения после того, как в Великобритании был зафиксирован первый случай смерти от нового штамма. В Китае "омикрон" был впервые выявлен в городе Тяньцзинь.

Инвесторы находятся в ожидании заседаний ведущих мировых центробанков. Федеральная резервная система (ФРС) проводит двухдневное заседание 14-15 декабря, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии обнародуют свои решения 16 декабря, Банк Японии - 17 декабря.

Заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится также 17 декабря. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Трейдеры ожидают, что Федрезерв подаст сигнал о том, что темпы сворачивания программы скупки активов могут ускориться, а повышение ставок может начаться раньше, чем предполагалось прежде, на фоне активного восстановления экономики, характеризующегося высокой инфляцией и сильным ростом занятости.

Тем временем, Банк России, ранее обещавший уделить особое внимание анализу данных по инфляции за ноябрь, после их публикации не стал корректировать сигнал по ключевой ставке перед началом "недели тишины". Отсчет "недели тишины" начался в прошлую пятницу, 10 декабря.

Росстат в прошлую среду сообщил, что инфляция в РФ в ноябре 2021 года составила 0,96% после 1,11% в октябре (совпав с ожиданиями аналитиков). За январь-ноябрь 2021 года цены выросли на 7,51%. В годовом выражении инфляция в ноябре 2021 года ускорилась до 8,40% (максимума с января 2016 года) с 8,13% на конец октября.

Участники рынка продолжают отслеживать тему антироссийских санкций. Накануне ЕС ввел санкции против российской ЧВК "Вагнер" и восьми связанных с ней лиц, которые представляли угрозу в Ливии, Сирии и на Украине, сообщается в Официальном журнале ЕС.

США приветствуют введение Европейским союзом санкций в отношении российской ЧВК "Вагнер" и ряда связанных с ней лиц и организаций, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен. "Эти действия подчеркивают нашу общую приверженность ответу на дестабилизирующую деятельность этой организации во многих региональных конфликтах, в том числе на Украине, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской республике, а также в регионе Сахель", - говорится в заявлении госсекретаря, распространенном во вторник.

Россия оставляет за собой право на ответ на новые санкции Евросоюза, заявили во вторник в МИД России.

"Европейский союз продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений. Введены очередные санкции против восьми российских граждан и четырех организаций, безосновательно объявленных виновными в причастности к некоей частной военной компании", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС", - подчеркнули на Смоленской площади. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что частные военные компании не подконтрольны официальным властям Российской Федерации.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев, умеренному росту пары "доллар-рубль" во вторник способствовало снижение глобального спроса на рисковые активы на фоне ожиданий ужесточения ДКП на заседании ФРС и ухудшения эпидемиологической ситуации в ряде стран. "Давление на рубль продолжает оказывать и геополитический новостной фон. Нефтяные цены в течение дня двигались разнонаправленно, не оказывая существенной поддержки рублю. Сегодняшние данные показали, что промышленное производство в ЕС перешло к росту в октябре, а ноябрьский индекс цен производителей в США вырос сильнее, чем ожидалось. Впрочем, инвесторы незначительно реагировали на сегодняшнюю статистику - настроения на рынке продолжает определять близость заседания ФРС и эпидемиологический новостной фон. В отсутствие важных геополитических новостей курс пары "доллар-рубль" завтра продолжит находиться в диапазоне 73-74 руб., а его дальнейшая динамика будет зависеть от итогов заседания ФРС, публикуемых в 22:00 по московскому времени", - подчеркнул Григорьев.

"До начала основных торгов рубль укреплялся, реагируя на поступательный рост нефти. Хотя она еще некоторое время повышалась, российская валюта быстро сдала позиции, выйдя в умеренный минус. Давление на мировые рынки оказывает информация о высокой заразности "омикрон"-штамма, что может создать новые экономические проблемы, несмотря на более легкую форму заболевания по сравнению с "дельта"-вариантом. На этом фоне решимость центробанков ускорить сворачивание монетарных стимулов способна лишь ухудшить экономические перспективы, что вызывает все большее беспокойство у инвесторов. (. . .) К текущему моменту рубль скорректировал потери, реагируя на восстановление мировых рынков и нефтяных цен. Российская валюта сохраняет относительно низкую волатильность и устойчивость к резким изменениям настроений инвесторов", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть опускаются во вторник вслед за ухудшением Международным энергетическим агентством (МЭА) прогнозов спроса на нефть на текущий и следующий годы.

МЭА в своем ежемесячном докладе заявило, что появление нового штамма COVID-19 замедлит, но не остановит восстановление спроса на нефть. Агентство понизило оценку спроса на нефть на 100 тыс. баррелей в сутки как на 2021, так и на 2022 год.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени уменьшилась на 1,42% - до $73,33 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,36% - до $70,32 за баррель.

Информация о введении новых ограничений из-за распространения "омикрона" в ряде стран также оказывает давление на нефтяной рынок. Так, Великобритания и Норвегия ужесточили эпидемиологические ограничения после того, как в Британии был зафиксирован первый случай смерти от нового штамма. Тем временем в Китае "омикрон" был впервые выявлен в городе Тяньцзинь.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 декабря на 5,91 копейки, до 73,4698 руб., и уменьшил курс евро на 3,61 копейки, до 82,8299 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 11,51 копейки по отношению к понедельнику и составил 73,5055 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 7,43 копейки и составил 73,53 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 553,237 млн, из которых $547,575 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 5,662 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 18,58 копейки, до 82,946 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 17,09 копейки и составил 83,0527 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR487,645 млн, из которых EUR165,417 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR322,228 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 7 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 9,5 млрд рублей (при лимите 2 трлн 190 млрд рублей и спросе 1 трлн 9,5 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 7 декабря, банки разместили 1 трлн 7,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 820 млрд рублей и спросе 1 трлн 7,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали во вторник небольшую разнонаправленную динамику относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок подросла на 1 б.п. - до 7,82% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 9 б.п. - до 8,73% годовых, ставка на срок 3 месяца, напротив, опустилась на 1 б.п. - до 9,14% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 3 б.п. - до 9,25% годовых.