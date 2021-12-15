Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 15 декабря повышена до $91 за тонну

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 15 декабря повышена до $91 с $84,9 за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень выросла до $78,7 с $75,1 за тонну, на кукурузу - до $54,4 с $54,3 за тонну. Новые ставки пошлин будут действовать по 21 декабря.

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $330,1 за тонну ($321,3 неделей ранее), на ячмень - $297,5 ($292,3), на кукурузу - $262,8 ($262,7) за тонну.

РФ со 2 июня ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в этом сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.) составит 45-48 млн тонн. В прошлом сельхозгоду (закончился 30 июня) было экспортировано 49 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы.