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Источник сообщил, что квота на экспорт зерна может составить 14 млн т

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Квота на экспорт зерна из России, которая начнет действовать с 15 февраля 2022 года, может составить 14 млн тонн, в том числе 9 млн тонн пшеницы, сообщили "Интерфаксу" источник на зерновом рынке, знакомый с обсуждением предложений.

Квота, как и в прошлом году, будет действовать по 30 июня.

Россия начала квотировать экспорт зерна в 2021 году. Квота действовала с 15 февраля по 30 июня. Ее объем составлял 17,5 млн тонн. В ее рамках экспорт пшеницы облагался пошлиной в размере 25 евро за тонну. С 1 марта она была повышена до 50 евро за тонну. С 15 марта экспортная пошлина на кукурузу составила 25 евро, на ячмень - 10 евро за тонну. Все эти пошлины действовали до 1 июня. Со 2 июня начала действовать бессрочная "плавающая" пошлина на пшеницу, ячмень и кукурузу (так называемый "зерновой демпфер").

Нововведением 2022 года будет выделение отдельной квоты на пшеницу.

Как сказал "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, "расчетные параметры, которые обсуждались с экспортерами, соответствуют нашим ожиданиям и потребностям рынка". "Но в любом случае надо дождаться результатов декабря, чтобы понять финальные параметры, без них не будет окончательного решения", - сказал он

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в этом сельхозгоду (июль 2021 года - июнь 2022 года) составит 45-48 млн тонн. В прошлом сельхозгоду (закончился 30 июня) он был 49 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз Союз экспортеров зерна Эдуард Зернин

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