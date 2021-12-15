"Мечел" готовит реорганизацию "Южного Кузбасса"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Внеочередное собрание акционеров ПАО "Угольная компания "Южный Кузбасс" (Кемеровская область, входит в группу "Мечел") 26 января 2022 года рассмотрит вопрос о реорганизации компании в форме присоединения, а также об увеличении ее уставного капитала. Об этом говорится в материалах ПАО.

Акционеры, которые проголосуют против реорганизации или не примут в нем участие, смогут требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций, если собрание примет положительное решение по этому вопросу. Цена выкупа пока не определена.

Реестр для участия в собрании закроется 23 декабря.

Как сообщили "Интерфаксу" в "Южном Кузбассе", в целях реорганизации системы управления к ПАО "Южный Кузбасс" будут присоединены АО "Разрез Томусинский" и АО "Шахтспецстрой" (ШСС).

"В результате предполагается незначительное увеличение уставного капитала ПАО "Южный Кузбасс" за счет размещения дополнительных акций", - добавил собеседник агентства. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Южный Кузбасс" владеет 100% ШСС и почти 98% "Томусинского".

Согласно списку аффилированных лиц от 30 июня 2021 года, АО "Мечел-Майнинг" владеет 97,08% "Южного Кузбасса", еще 2,04% принадлежит Caroleng Investments Ltd (Британские Виргинские острова). Экс-управляющий директор "Южного Кузбасса" и действующий член совета директоров компании Игорь Ритиков владеет 0,00011%.

Уставный капитал "Южного Кузбасса" составляет 1 444 368 рублей 68 копеек, он разделен на 36 109 217 акций номиналом по 4 копейки.

ПАО "Южный Кузбасс" - одна из крупнейших угледобывающих компаний РФ, в ее составе три шахты, четыре разреза, четыре обогатительные фабрики, Томусинское автотранспортное управление и ряд вспомогательных предприятий.