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В Кузбассе работа шахты "Ольжерасская-Новая" остановлена на полгода

Причина - уменьшение объемов производства

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Работа шахты "Ольжерасская-Новая" угольной компании "Южный Кузбасс" (входит в группу "Мечел") остановлена на полгода, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информационной политики правительства Кузбасса.

""Ольжерасская-Новая" приостановило деятельность сроком на 6 месяцев в связи с уменьшением объемов производства", - говорится в ответе на запрос "Интерфакса".

21 ноября "Южный Кузбасс" заявил о приостановке предприятия "в связи с сокращением рынков сбыта", не раскрывая подробностей.

3 декабря в "Южном Кузбассе" "Интерфаксу" сообщили, что решение о приостановке шахты "Ольжерасская-Новая" было принято в октябре 2024 года "в связи с нерентабельностью добычи энергетического угля (марка Г) подземным способом в текущих рыночных условиях".

"Добыча на предприятии составляет порядка 300 тысяч тонн в год, и существенного влияния на производственные планы компании приостановка шахты ("Ольжерасской-Новой" - ИФ) не окажет. Переведенный на другие участки добычи персонал позволит нарастить объемы более маржинального угля. При восстановлении рыночной конъюнктуры добыча на шахте может быть возобновлена", - сообщили в компании.

"Остановка "Ольжерасской-Новой" позволит сократить текущие затраты и увеличить прибыль, перенаправив ресурсы на добычу более маржинальной продукции", - привели в "Южном Кузбассе" слова управляющего директора компании Андрея Подсмаженко.

Департамент информационной политики сообщает также, что другие угледобывающие предприятия Кузбасса приостановку деятельности "не планировали".

ПАО "Южный Кузбасс" - одна из крупнейших угледобывающих компаний России, в ее составе три шахты, три разреза, четыре обогатительные фабрики, ряд вспомогательных предприятий.

Кузбасс Южный Кузбасс Мечел Ольжерасская-Новая Андрей Подсмаженко Кемеровская область
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