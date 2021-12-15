Квота на экспорт зерна из РФ в 2022 году может составить 11 млн тонн

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Квота на экспорт зерна из РФ в 2022 году может составить 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с подготовкой документов по этой ограничительной мере.

Первоначальные ориентиры в 14 млн тонн зерна, в том числе 9 млн тонн пшеницы были снижены в ходе обсуждения.

По словам одного из источников, проекты всех документов, касающихся введения квоты и ее распределения, будут опубликованы на сайте regulation.gov.ru в ближайшее время.

Предполагается, что квота будет действовать с 15 февраля по 30 июня.

РФ начала квотировать экспорт зерна в этом году. Квота действовала с 15 февраля по 30 июня. Ее объем составлял 17,5 млн тонн. В ее рамках экспорт пшеницы облагался пошлиной в размере 25 евро за тонну. С 1 марта она была повышена до 50 евро за тонну. С 15 марта экспортная пошлина на кукурузу составила 25 евро, на ячмень - 10 евро за тонну. Все эти пошлины действовали до 1 июня. Со 2 июня начала действовать бессрочная "плавающая" пошлина на пшеницу, ячмень и кукурузу (так называемый зерновой демпфер).

Нововведением 2022 года будет выделение отдельной квоты на пшеницу.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в этом сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.) составит 45-48 млн тонн (в том числе 37 млн тонн пшеницы - по данным Центра оценки качества зерна). В прошлом сельхозгоду (закончился 30 июня) было экспортировано 49 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы.

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